70 yıl sonra gelen değişim: İşte yeni Kraliyet sembolü

İngiltere, 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2'nci Elizabeth'e veda etti. Tahta Charles'ın geçmesi ile ülkede köklü değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. 70 yılın ardından kraliyetin sembolü değişti.

'TANRI YENİ KRALI KORUSUN'

Kraliçe 2. Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlanmış, Westminster Kilisesi'ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katılmıştı.