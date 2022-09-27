70 yıl sonra gelen değişim: İşte yeni Kraliyet sembolü

İngiltere, 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2'nci Elizabeth'e veda etti. Tahta Charles'ın geçmesi ile ülkede köklü değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. 70 yılın ardından kraliyetin sembolü değişti.
'TANRI YENİ KRALI KORUSUN'
Kraliçe 2. Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlanmış, Westminster Kilisesi'ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katılmıştı.
Tanrı yeni kralı korusun marşı ile yeni döneme start veren İngiltere'de değişim hız kesmeden devam ediyor.
Yeni kral ile 70 yıllık kraliyet sembolü de değişti. Buckingham Sarayı, 70 yıl sonra değişen kraliyet sembolünü kamuoyu ile paylaştı.
KRAL CHARLES BİZZAT SEÇTİ
İngiltere'de, Kral 3. Charles'ın hükümet binaları, devlet belgeleri ve posta kutularında kullanılacak kraliyet sembolü kamuoyuna açıklandı.