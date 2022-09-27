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    • Dünya
    • 27.09.2022 09:14
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    • 27.09.2022 09:29
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    70 yıl sonra gelen değişim: İşte yeni Kraliyet sembolü

    İngiltere'de 70 yılın ardından Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle taht oğlu Prens Charles'a geçti. Charles'ın kral unvanını almasının ardından kraliyet sembolü de değişti. Buckingham Sarayı, 70 yıl sonra değişen kraliyet sembolünü kamuoyu ile paylaştı.

    Kraliyet sembolü 70 yıl sonra değişti

    İngiltere, 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2'nci Elizabeth'e veda etti. Tahta Charles'ın geçmesi ile ülkede köklü değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. 70 yılın ardından kraliyetin sembolü değişti.

    'TANRI YENİ KRALI KORUSUN'
    Kraliçe 2. Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlanmış, Westminster Kilisesi'ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katılmıştı.

    Tanrı yeni kralı korusun marşı ile yeni döneme start veren İngiltere'de değişim hız kesmeden devam ediyor.

    Yeni kral ile 70 yıllık kraliyet sembolü de değişti. Buckingham Sarayı, 70 yıl sonra değişen kraliyet sembolünü kamuoyu ile paylaştı.

    KRAL CHARLES BİZZAT SEÇTİ
    İngiltere'de, Kral 3. Charles'ın hükümet binaları, devlet belgeleri ve posta kutularında kullanılacak kraliyet sembolü kamuoyuna açıklandı.

        Sembol, birçok tasarımın arasından Kral Charles tarafından bizzat seçildi. Sembolde adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor.

        MEKTUPLARDA YER ALACAK
        Yeni hükümdarın sembolü Kral 2. Elizabeth'in E II R sembolünün yerini alacak. Yas döneminin sona ermesiyle Kral Charles'ın sembolü kullanılmaya başlanacak.

        Sembol ilk olarak bugün Buckingham Sarayı'nın posta odasında kullanılacak ve Kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacak.

        Sembolün İskoç tacını temsil eden ayrı bir versiyonu da olacak. Ancak posta kutuları ve kamu binalarındaki semboller hemen değişmeyecek.

        ESKİ SEMBOLLER DURUYOR
        İngiltere'de hala Kraliçe Victoria, 7. Edward, 5. George, 6. Ve 7. George sembollerini taşıyan posta kutuları kullanılıyor.

        Şu anda toplam posta kutularının yüzde 60 kadarını oluşturan 70 bin posta kutusunda Kraliçe 2. Elizabeth'in sembolü var.

        1936'ta tahttan feragat eden 8. Edward'dan ise geriye sadece 170 posta kutusu kaldı.

            KRALİÇE'NİN SEMBOLÜ
            Kraliyet Posta Kurumu Royal Mail, yapım aşamasındaki ve kurulmaya hazır posta kutularında yine Kraliçe 2. Elizabeth'in sembolünün yer alacağını açıkladı.

            Kamu binalarında ise sembolün ne zaman değişeceği, kurumların kendilerine bırakıldı.

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