Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.09.2022 16:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2022 17:34
    ABONE OL

    Kral Charles'tan skandal hareket: Siyahi vatandaşın elini sıkmadı

    Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıkan Kral Charles, kameralara yansıyan hareketleriyle tartışmalara neden oluyor. Yardımcılarına kızgın bir şekilde seslendiği ve ziyaretçi defterine mürekkep akıtan kaleme sinirlerek söylediği sözlerle manşetlerde yerini alan Kral Charles'tan, bir şaşırtıcı hareket daha geldi. Londra'da halkta bir araya geldiği anda kalabalık içerisinden kendisine el uzatan siyahi bir kişinin elini sıkmayan yeni kral, eleştirilerin hedefi oldu.

    Kral Charles’tan ırkçı hareket

    Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Kral olan Charles, halkla etkileşime geçtikçe tartışmalı hareketlere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Galler'de halkı selamladığı sırada enerji fiyatları nedeniyle eleştirilen Kral Charles, bu kez de siyahi bir vatandaşa uyguladığı ayrımcılıkla büyük tepki topladı.

    Skandal hareket saniye saniye kameralara yansıdı | Video

    KIZGIN HAREKET
    İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral III. Charles, hal ve hareketleriyle konuşulmaya devam ediyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen 73 yaşındaki Kral III. Charles, ilk günden bu yana verdiği tepkilerle manşetleri süslüyor.

    Kral Charles ilk olarak tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

    BU KAHROLASI ŞEY
    Hemen ardından Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'n yaptığı ziyarette, ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini atmıştı.

    Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." demişti.

    Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görülmüş ve kızgın hallerine anlam verilememişti.

    PROTESTO EDİLDİ
    Galler'in başkenti Cardiff'e Kral olarak yaptığı ilk ziyarette ise bir kişi tarafından protesto edilmişti.

    Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden vatandaş, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" sözlerini kullanmıştı.

        Kral Charles, vatandaşın protestosunun ardından bulunduğu yerden adeta kaçarak uzaklaşmıştı.

        SİYAHİ ADAMIN ELİNİ SIKMADI
        Yeni Kral'ın tartışılan anlarına bir yenisi daha eklendi. CNN International kameralarına yansıyan bir görüntüde Charles'ın siyahi bir adamla el sıkışmaktan kaçındığı anlar kayda girdi.

        Londra'da çekilen o anlarda Charles, kendisinin elini sıkmak için toplanan kalabalıkta sırayla herkesin elini sıkıyor.

        El sıkma sırası siyahi vatandaşa geldiğinde ise arkasına bakan Charles, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi el sıkışma törenine beyaz bir vatandaşla kaldığı yerden devam ediyor.

        Charles'ın açık bir şekilde el sıkışmaktan kaçındığı o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Irkçılıkla suçlanan yeni Kral'dan olaya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo
        Haberler Dünya Kral Charles'tan skandal hareket: Siyahi vatandaşın elini sıkmadı
            SON DAKİKA