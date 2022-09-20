Kral Charles'tan skandal hareket: Siyahi vatandaşın elini sıkmadı

Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Kral olan Charles, halkla etkileşime geçtikçe tartışmalı hareketlere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Galler'de halkı selamladığı sırada enerji fiyatları nedeniyle eleştirilen Kral Charles, bu kez de siyahi bir vatandaşa uyguladığı ayrımcılıkla büyük tepki topladı.
Skandal hareket saniye saniye kameralara yansıdı | Video
KIZGIN HAREKET
İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral III. Charles, hal ve hareketleriyle konuşulmaya devam ediyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen 73 yaşındaki Kral III. Charles, ilk günden bu yana verdiği tepkilerle manşetleri süslüyor.
Kral Charles ilk olarak tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
BU KAHROLASI ŞEY
Hemen ardından Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'n yaptığı ziyarette, ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini atmıştı.
Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." demişti.
Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görülmüş ve kızgın hallerine anlam verilememişti.
PROTESTO EDİLDİ
Galler'in başkenti Cardiff'e Kral olarak yaptığı ilk ziyarette ise bir kişi tarafından protesto edilmişti.
Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden vatandaş, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" sözlerini kullanmıştı.