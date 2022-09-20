Kral Charles'tan skandal hareket: Siyahi vatandaşın elini sıkmadı

Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Kral olan Charles, halkla etkileşime geçtikçe tartışmalı hareketlere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Galler'de halkı selamladığı sırada enerji fiyatları nedeniyle eleştirilen Kral Charles, bu kez de siyahi bir vatandaşa uyguladığı ayrımcılıkla büyük tepki topladı.

Skandal hareket saniye saniye kameralara yansıdı | Video

KIZGIN HAREKET

İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral III. Charles, hal ve hareketleriyle konuşulmaya devam ediyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen 73 yaşındaki Kral III. Charles, ilk günden bu yana verdiği tepkilerle manşetleri süslüyor.