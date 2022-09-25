Kraliçe Elizabeth'in mezarının fotoğrafı ortaya çıktı! Mezarda o isimle yan yana
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve St. George Şapeli'nde eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarına ilişkin ilk kare Buckingham Sarayı tarafından paylaşıldı. Mezarın perşembe gününden itibaren ziyarete açılacağı açıklandı.
25.09.2022 14:03 - Son Güncelleme: 25.09.2022 14:03
Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in mezarının fotoğrafını ilk kez paylaştı.
Çelenkler ve buketlerle çevrili levhanın üzerinde babası Kral VI. George, annesi Kraliçe Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor.
Pirinç harfli el oyması bulunan siyah mermer Belçika'dan getirildi.
Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor.