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Kraliçe Elizabeth'in mezarının fotoğrafı ortaya çıktı! Mezarda o isimle yan yana

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve St. George Şapeli'nde eşi Prens Philip ile birlikte defnedilen Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarına ilişkin ilk kare Buckingham Sarayı tarafından paylaşıldı. Mezarın perşembe gününden itibaren ziyarete açılacağı açıklandı.

25.09.2022 14:03 - Son Güncelleme: 25.09.2022 14:03
Kraliçe Elizabeth’in mezarının fotoğrafı ortaya çıktı! Mezarda o isimle yan yana

Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in mezarının fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Çelenkler ve buketlerle çevrili levhanın üzerinde babası Kral VI. George, annesi Kraliçe Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor.

Pirinç harfli el oyması bulunan siyah mermer Belçika'dan getirildi.

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Kraliçe Elizabeth’in mezarının fotoğrafı ortaya çıktı! Mezarda o isimle yan yana

Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabından yaplan paylaşımda, "Kral VI. George Anıt Şapeli'ne, Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin ardından defter taşı yerleştirildi" dedi.

Kraliçe Elizabeth’in mezarının fotoğrafı ortaya çıktı! Mezarda o isimle yan yana

Kraliçe II. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninin ardından, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesiyle aynı anda toprağa verildi.

Kraliçe Elizabeth’in mezarının fotoğrafı ortaya çıktı! Mezarda o isimle yan yana

Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor.

Kraliçe Elizabeth’in mezarının fotoğrafı ortaya çıktı! Mezarda o isimle yan yana

Geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip, St. George Şapeli'ndeki mezar odasında, eşi Elizabeth ile aynı anda gömülmek üzere bekletiliyordu.

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