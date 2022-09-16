İngiltere’nin yeni kralı III. Charles hakkında şoke eden detay! İşte Drakula ile III. Charles arasındaki kan bağı! Fatih Sultan Mehmet’e verdiği sözü tutmayan...
Dünya günlerdir Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen III. Charles ve asabi tavırlarını konuşuyor. Kameralara aldırış etmeden bir sinir küpü olarak gezen III. Charles hakkında kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı. III. Charles'ın Drakula ile kan bağı şoke edecek cinsten. İşte detaylar...
Dünya tarihine insanlara korku salan bir hükümdar olarak damga vurdu, yazar Bram Stoker'ın 1897'de kaleme aldığı 'Dracula' adlı romanında yarattığı efsanevi vampirden sayısız korku filmine, televizyon programından tüyler ürpertici hikâyelere kadar pek şeye ilham verdi. Dracula'ya ilham olan isim Eflak prensi III. Vlad namıdiğer Kazıklı Voyvoda'ydı. III. Vlad 1431'de, günümüz Romanya'sının tarihi bölgelerinden Transilvanya'da (Erdel) doğmuştu. Kazıklı lakabını ise düşmanlarını alt etmek için kullandığı yöntemden almıştı.
OSMANLI SARAYINDA ESİR OLARAK TUTULDU
III. Vlad'ın babası II. Vlad 1442'de Osmanlı Sultanı II. Murad ile yapacağı diplomatik bir görüşme için çağırıldığında yanında oğulları III. Vlad ve Radu'yu da götürdü. III. Vlad'ın kin dolu serüveni de burada başladı. Çünkü II. Murad'ın yapacağı görüşme bir tuzaktı ve üçü de tutuklanıp rehin alındı. Yaşlı Vlad, oğullarını ardında bırakmak koşuluyla serbest bırakıldı. Araştırmacılara göre II. Murad, Vlad ve kardeşini, babaları II. Vlad'ın Türkiye ile Macaristan arasında sürmekte olan savaşta akıllıca davranacağından emin olmak için rehin almıştı.
Osmanlıların elindeki Vlad ve küçük kardeşi bilim, felsefe ve sanat alanlarında özel olarak eğitildi. Kardeşi Radu bir Türksever olarak yetişse de Vlad esir olarak tutulmaktan oldukça mutsuzdu ve bunun intikamını almak istedi. Bu olaydan sonra Türklerden nefret ettiği rivayet edilen Vlad'ın, tahta oturduğunda gerçekleştirdiği işkence yöntemleri dönemin Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in de dikkatini çekecekti. Vlad yalnızca bununla kalmadı, esir tutulduğu yıllarda kardeşlik yemini ettiği II. Mehmet'e verdiği sözleri tutmayarak aynı zamanda gönderdiği elçilerini de öldürecekti.
KAZIĞA GEÇİRİLMİŞ İNSANLARLA DOLU YOL
Rivayete göre bir grup Osmanlı elçisi, Vlad'ın huzuruna kabul edilmişti fakat dini bir gelenek dolayısıyla sarıklarını çıkarmayı reddetmişlerdi. Dine adanmışlıklarını takdir eden Vlad söylenenlere göre, sarıklarını kafataslarına çivileyerek sarıklarının sonsuza dek kafalarında kalacağını belirtti ve cesetleri Fatih Sultan Mehmet'e gönderdi. Başa geçtiğinde verdiği ilk emirlerden bir diğeri de Osmanlı sultanına yapılacak yıllık haraç ödemesini durdurmak oldu. Bu vergi Eflak ve Osmanlı arasındaki barışı sağlama alıyordu.
Bütün bunları bir gerekçe olarak gösteren Fatih Sultan Mehmet 1460-1461 yıllarında Voyvoda'yı durdurmak için sefer düzenledi. Milliyet'te yer alan habere göre, Fatih, Târgovişte'ye vardığında ise kazığa geçirilmiş insanlarla dolu kilometrelerce uzunlukta bir yol ile karşılaştı. Bu, Vlad'a ölümünden sonra kendisine takılan Kazıklı Voyvoda lakabını kazandıran tüyler ürpertici olaylardan sadece biriydi.