İngiltere’nin yeni kralı III. Charles hakkında şoke eden detay! İşte Drakula ile III. Charles arasındaki kan bağı! Fatih Sultan Mehmet’e verdiği sözü tutmayan...

OSMANLI SARAYINDA ESİR OLARAK TUTULDU

III. Vlad'ın babası II. Vlad 1442'de Osmanlı Sultanı II. Murad ile yapacağı diplomatik bir görüşme için çağırıldığında yanında oğulları III. Vlad ve Radu'yu da götürdü. III. Vlad'ın kin dolu serüveni de burada başladı. Çünkü II. Murad'ın yapacağı görüşme bir tuzaktı ve üçü de tutuklanıp rehin alındı. Yaşlı Vlad, oğullarını ardında bırakmak koşuluyla serbest bırakıldı. Araştırmacılara göre II. Murad, Vlad ve kardeşini, babaları II. Vlad'ın Türkiye ile Macaristan arasında sürmekte olan savaşta akıllıca davranacağından emin olmak için rehin almıştı.