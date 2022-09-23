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    • Dünya
    • 24.09.2022 06:12
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    • 24.09.2022 06:18
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    Avrupa'daki enerji krizi Eyfel'i kararttı!

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji krizi Avrupa'yı karanlığa gömüyor... Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, belediyenin enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü.

    Eyfel karardı!

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Avrupa'nın ambargo politikası Rusya'nın karşı ambargosuyla enerji krizine dönüştü.

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya uyguladığı gaz ambargosunda enerji krizi yaşan Avrupa sert tedbirler almaya başladı.

    EYFEL KULESİ KARARDI
    Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, belediyenin enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü.

    Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

    Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, 1 saat 15 dakika önce karartıldı.

    Eyfel Kulesi'nin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.

    SAİNT-JACQUES KULESİ DE KARARDI
    Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediyeye bağlı müzeler ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesi'nin ışıkları da yerel saatle 22.00'de kapatıldı.

        Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 13 Eylül'de belediyenin enerji tasarrufu kapsamında aldığı yeni kararları Twitter'da açıklamış, bu kapsamda Eyfel Kulesi'nin yanı sıra belediyeye bağlı binaların ışıklarının 23 Eylül'den itibaren erken söndürüleceğini aktarmıştı.

        ENERJİ KRİZİ UZUN SOLUKLU OLABİLİR
        Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin etkileri Avrupa'da gelecek yıl da devam edebilir. Energy Aspects Petrol Analisti Amrita Sen Bloomberg'e verdiği mülakatta "Bu sadece tek kış sürecek bir hikaye değil. Rusya'nın sadece bu sene değil, gelecek yılın sonuna kadar piyasaları dengelemesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

        Rusya'nın Ukrayna savaşıyla tetiklediği enerji krizi, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını sert biçimde yükseltirken bu durum Almanya'nın en büyük enerji şirketini kamulaştırması gibi birçok ülkeyi çeşitli tedbirler almaya yöneltti.

        Sen, resesyon endişeleri ve Çin'deki Kovid-19 vakaları gibi etkilerle petrol fiyatlarında dalgalı seyrin yılın son çeyreğinde süreceği tahminini paylaştı. Uzman, petrolün varil fiyatının kısa vadede 90 dolar, yıl sonunda 120 dolar civarında olacağını öngördü. Brent petrolün varil fiyatı bugün 90 dolar civarında işlem görüyor. Fiyatlar Haziran'da gördüğü zirvenin yüzde 30 altında seyrediyor.

            Avrupa Birliği'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

            Sen, Rusya'dan Asya'ya yapılan petrol ihracatının devam edeceğini ancak bankalara uygulanan yaptırımların bu akışı sınırlandıracağını dile getirdi.
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