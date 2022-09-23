Avrupa'daki enerji krizi Eyfel'i kararttı!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Avrupa'nın ambargo politikası Rusya'nın karşı ambargosuyla enerji krizine dönüştü.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya uyguladığı gaz ambargosunda enerji krizi yaşan Avrupa sert tedbirler almaya başladı.
EYFEL KULESİ KARARDI
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, belediyenin enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü.
Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.
Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, 1 saat 15 dakika önce karartıldı.
Eyfel Kulesi'nin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.
SAİNT-JACQUES KULESİ DE KARARDI
Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediyeye bağlı müzeler ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesi'nin ışıkları da yerel saatle 22.00'de kapatıldı.