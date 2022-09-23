Avrupa'daki enerji krizi Eyfel'i kararttı!

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 13 Eylül'de belediyenin enerji tasarrufu kapsamında aldığı yeni kararları Twitter'da açıklamış, bu kapsamda Eyfel Kulesi'nin yanı sıra belediyeye bağlı binaların ışıklarının 23 Eylül'den itibaren erken söndürüleceğini aktarmıştı.

ENERJİ KRİZİ UZUN SOLUKLU OLABİLİR

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin etkileri Avrupa'da gelecek yıl da devam edebilir. Energy Aspects Petrol Analisti Amrita Sen Bloomberg'e verdiği mülakatta "Bu sadece tek kış sürecek bir hikaye değil. Rusya'nın sadece bu sene değil, gelecek yılın sonuna kadar piyasaları dengelemesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.