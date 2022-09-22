SON DAKİKA: Rusya Federal Güvenlik Servisi: Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hattına Rus istihbaratının saldırısı engellendi

FSB Halkla İlişkiler Merkezinden yapılan açıklamada, boru hattına yönelik terör saldırısını bir Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının hazırladığı belirtildi.
"TÜRKİYE VE AVRUPA'YA ENERJİ SAĞLAYAN PETROL VE DOĞAL GAZ BORULARINA SALDIRI ENGELLENDİ"
SBU ajanı ve 4 suç ortağının saldırıyı gerçekleştirmeden yakalandığı kaydedilen açıklamada, "FSB, Ukrayna özel servislerinin Türkiye ve Avrupa'ya enerji sağlayan petrol ve doğal gaz kompleksinde sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimini engelledi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Ukrayna istihbaratına çalışan ajanın ve diğer dört kişinin Rus vatandaşı olduğu bildirildi.
Ayrıca yakalanan kişiden, küratörü ile yazışmaları, konuşmaları ve iletişim araçları, patlayıcı cihazın montaj talimatları ile para transferlerinin ele geçirildiği aktarıldı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta girdiği Ukrayna'da savaş devam ediyor. Avrupa'nın büyük bir enerji krizinin içine sürüklendiği savaşta yeni bir döneme giriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.
Putin'den askeri seferberlik ilanı | Video
KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLANI
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen konuşması yayınlandı. Putin, dünyanın gözünü çevirdiği konuşmasında Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. An itibarıyla orduda aktif olarak görev yapanların yanı sıra, daha önce askeri kuvvetlerde görev yapmış olan, belirli askeri deneyime sahip ve bağlantılı geçmişi olan herkes dahil olacak.
BATI BARIŞI İSTEMİYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı. Putin, "Batı bizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.
NÜKLEER SİLAH MESAJI MI?
Putin'in konuşmasında, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil. Rusya'ya nükleer silahlarla şantaj yapmaya çalışanları uyarıyorum, rüzgar gülü onların yönüne dönebilir." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.