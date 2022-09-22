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    • Dünya
    • 22.09.2022 12:01
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    • 22.09.2022 12:29
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    SON DAKİKA: Rusya Federal Güvenlik Servisi: Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hattına Rus istihbaratının saldırısı engellendi

    Son dakika haberleri... Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Türkiye ve Avrupa’ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hattına “Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan terör saldırısını” engellediğini duyurdu.

    AA
    Rusya: Ukrayna’nın enerji hattına saldırısını engelledik

    FSB Halkla İlişkiler Merkezinden yapılan açıklamada, boru hattına yönelik terör saldırısını bir Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının hazırladığı belirtildi.

    "TÜRKİYE VE AVRUPA'YA ENERJİ SAĞLAYAN PETROL VE DOĞAL GAZ BORULARINA SALDIRI ENGELLENDİ"
    SBU ajanı ve 4 suç ortağının saldırıyı gerçekleştirmeden yakalandığı kaydedilen açıklamada, "FSB, Ukrayna özel servislerinin Türkiye ve Avrupa'ya enerji sağlayan petrol ve doğal gaz kompleksinde sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimini engelledi." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, Ukrayna istihbaratına çalışan ajanın ve diğer dört kişinin Rus vatandaşı olduğu bildirildi.

    Ayrıca yakalanan kişiden, küratörü ile yazışmaları, konuşmaları ve iletişim araçları, patlayıcı cihazın montaj talimatları ile para transferlerinin ele geçirildiği aktarıldı.

    Rusya'nın 24 Şubat'ta girdiği Ukrayna'da savaş devam ediyor. Avrupa'nın büyük bir enerji krizinin içine sürüklendiği savaşta yeni bir döneme giriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

    Putin'den askeri seferberlik ilanı | Video

    KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLANI
    Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen konuşması yayınlandı. Putin, dünyanın gözünü çevirdiği konuşmasında Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. An itibarıyla orduda aktif olarak görev yapanların yanı sıra, daha önce askeri kuvvetlerde görev yapmış olan, belirli askeri deneyime sahip ve bağlantılı geçmişi olan herkes dahil olacak.

    BATI BARIŞI İSTEMİYOR
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı. Putin, "Batı bizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

    NÜKLEER SİLAH MESAJI MI?
    Putin'in konuşmasında, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil. Rusya'ya nükleer silahlarla şantaj yapmaya çalışanları uyarıyorum, rüzgar gülü onların yönüne dönebilir." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

        DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararının detayları belli oldu.

        Kremlin'den yayımlanan, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin'in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.

        SÖZLEŞMELİ ASKERLER DURUMU NASIL OLACAK?
        Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak. Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek.

        Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek.

        Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.

        SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇALIŞAN RUS VATANDAŞLARI SEFERBERLİK HİZMETİNE DAHİL OLMAYACAK
        Valililere, seferberlik çağrısı esnasında her bölge için Savunma Bakanlığının istediği asker miktarını belirlenen süre içinde sağlama talimatı verildi. Savunma sanayisinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

        Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek "Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar." dedi.

            Rusya ve Ukrayna arasında çatışmaların yaşandığı bölgeler

            300 BİN YEDEK ASKERİN ÇAĞRILACAK
            Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.

            İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA: CİDDİYE ALINMALI
            İngiltere'den yapılan açıklamada, "Putin'in tehditleri ciddiye alınmalı" denildi.

            AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI "ACİL" OLARAK TOPLANIYOR
            Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın 300 bin yedeği askere almayı içeren seferberlik kararı ve Ukrayna'daki ayrılıkçıların referandum açıklaması sonrasında New York'ta acil toplantı yapacak.

            AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan bakanları olağanüstü ve özel nitelikli toplantıya çağırdı.

            Borrell, gazetecilere açıklamasında, toplantıda ortak bir çizgi benimsemeyi amaçladıklarını söyledi.

            "Boyun eğmeyeceğiz, Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasiyi savunmaya tam destek vermeyi sürdüreceğiz." diyen Borrell, daha büyük zorluklar ve tehditler ortaya çıkmadan önce bu savaşın acilen durmasını istediklerini belirtti.

            Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik açıklamasında nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu tür bir tehdit kabul edilemez. Nükleer silahla tehdit etmek bütün dünya için gerçek bir tehlikedir. Uluslararası camia, bu tehdit karşısında tepkisini ortaya koymalıdır." dedi.

            Putin'in seferberlik ilanını "panik ve çaresizlik" şeklinde değerlendiren Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya boyun eğdirmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını söyledi.

            İZYUM'DA TOPLU MEZAR BULUNDU
            Rusya'nın 24 Şubat'ta girdiği Ukrayna'da savaş devam ediyor. Aylar süren çatışmalarda karşı taarruza geçen Ukrayna ordusu, eylül başından itibaren altı bin kilometrekarelik alanı geri aldı.Rus güçlerinin 6 ay önce ele geçirdiği Ukrayna'nın Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehri yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçerken kentte geriye çok sayıda yıkılmış ya da yanmış evlerin yanı sıra bölge halkının yaşadığı acılar kaldı.



            Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın İzyum kentinde Rus kontrolünden kurtarıldıktan sonra yaklaşık 440 mezar içeren toplu bir mezarlık bulunduğunu açıkladı.

                UKRAYNA'DA TOPLU MEZAR BULUNDU | VİDEO



                RUSLAR 10 EYLÜL'DE GERİ ÇEKİLDİ
                Harkiv bölgesinin güneyinde yer alan İzyum şehri, bağlantı yollarının kesişme noktası olması nedeniyle stratejik öneme sahip. Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaştan günler sonra Rus güçleri şehrin doğu yakasını ele geçirdi. Günlerce süren çatışmaların ardından şehri ikiye ayıran Donets Nehri'nin batısında kalan kısmı da Rus güçlerinin kontrolüne geçti. Bu ay Rus güçlerine yönelik başlatılan karşı saldırının ardından Ukrayna güçleri, yeniden şehrin kontrolünü sağladı. Rusya ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin daha önce ele geçirilen İzyum'dan çekildiğini duyurdu.



                GERİYE ŞİDDETLİ İZLER KALDI
                Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların izleri daha şehre girmeden başlıyor. Şehir girişinde terk edilmiş ya da imha edilmiş çok sayıda Rus tankı ve zırhlısı olduğu görülüyor. Şehrin girişinde yol kenarına terk edilmiş çok sayıda askeri mühimmat da dikkati çekiyor.



                    ŞEHİRDEN ÇOK CEPHEYİ ANDIRIYOR
                    Şehirden çok cephe hattını andıran İzyum merkezde de imha edilen veya kullanılamaz halde olan Rus güçlerine ait askeri araçlara rastlanıyor. İzyum'da çok sayıda bina Rus güçlerinin saldırılarının hedefi olmuş. Bazı apartmanlar saldırılar nedeniyle büyük ölçüde yıkılmış. Şehir merkezindeki bazı bölgelerde, hasar görmemiş binaya rastlamak neredeyse imkansız. Birçok ev ya da bina da çatışmalar sonucu çıkan yangınlarda yanmış durumda. Yayaların şehri ikiye ayıran nehri geçmek için kullandıkları köprü de saldırılardan nasibini almış. İzyumlular, ayaklarında hasar oluşan köprüyü şehrin bir tarafından diğer tarafına geçmek için kullanmaya devam ediyor.



                    ELEKTRİK VE SU YOK
                    Her ne kadar İzyum'un kontrolü yaklaşık bir hafta önce yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçse de şehirdeki birçok problem çözüm bekliyor. Bunların başında da elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri geliyor. Savaş nedeniyle alt yapının zarar gördüğü İzyum'da şu an için elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri verilemiyor, dükkanların neredeyse tamamı kapalı. Şehri asıl bekleyen tehlike ise yaklaşan kış ayları. Elektriğin ve doğal gazın olmamasının yanı sıra birçok ev hasar görmüş ve tamir edilmesi gerekiyor.



                    İZYUMLULARI ZOR BİR KIŞ BEKLİYOR
                    Elektrik ve doğal gaz dağıtımına yeniden başlanmazsa ve hasar gören evler onarılmazsa, İzyumluları zor bir kış bekliyor. Rus güçlerinin eline geçmesine rağmen İzyum'da kalmaya devam eden ve soy ismini vermek istemeyen 74 yaşındaki Lubov, Ukrayna güçlerinin şehre döndüğünü gördükleri anda sevindiklerini belirtti. Şehrin kontrolü yeniden Ukraynalıların eline geçse de korkularının devam ettiğini söyleyen Lubov, "Askerlerimizi görünce sevindik ama aynı zaman da korktuk. Çünkü Rusların şehirden ne kadar uzağa çekileceklerinden emin değiliz, belki geri gelecekler." dedi.



                        Yaklaşan kış aylarına işaret eden Lubov, önlemler alınmazsa şehrin bu kışa zor dayanacağını zira İzyum'da ne elektriğin ne de doğal gazın olduğunu dile getirdi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, İzyum'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amcası ve amcasının eşinin Rus güçlerinin bölgeyi ele geçirdiğinde şehirde olduğunu anlattı.



                        Savaş sırasında amcası ve eşinin 1 aydan fazla İzyum'da kaldığını dile getiren Geraşçenko, "Bir aydan fazla süre bir bodrumda ilaç ve gıda sıkıntısı yaşayarak kaldı. Kaç insanın İzyum'a yönelik saldırılar nedeniyle hayatını kaybettiği, kaç kişinin gıda veya ilaç sıkıntısı sebebiyle öldüğü, kaç kişin işkence sonucu yaşamını yitirdiğine ilişkin soruşturma başlatıyoruz. Bu soruşturmanın daha başındayız. Çünkü şehir kurtarılalı daha 6-7 gün oldu." ifadesini kullandı.

                        VARYETE NEDİR?
                        Öte yandan uzmanlar devam eden savaşı bir varyete gösterisine benzetiyor. Varyete TDK'da şu şekilde tanımlanıyor: Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. 24 Şubat'ta başlayan ancak herhangi bir sonuca alınamayan savaşta Türkiye iki ülke arasında arabulucu olmaya çalışıyor.

                        RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAHLARI
                        Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil." ifadesi dikkat çekti.

                        Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirdi.

                        SSCB'NİN NÜKLEER SİLAH SAYISI 40 BİNİ AŞMIŞTI
                        Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949'da ilk kez nükleer silah denemesi yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu.

                        Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980'li yıllarda SSCB'nin nükleer silah sayısı 40 bini aştı. SSCB'nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.

                        1800 KONUŞLANDIRILMIŞ NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR
                        Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor.

                        Rusya yönetiminin sahip olduğu nükleer silahların sayısında 2020'ye oranla geçen yıl 120 adet azalma oldu.

                        Rusya'nın 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.

                        Öte yandan Rusya'yı 5 bin 550 nükleer silah ile ABD takip ediyor ve bu iki ülke hala dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'nından fazlasına sahip.

                        ABD'nin yanı sıra Batı Bloku'nda yer alan Fransa 290, İngiltere ise 225 nükleer başlığa sahip.

                        RUSYA'NIN SÜPERSONİK FÜZELERİ
                        Rusya süpersonik füze sisteminde oldukça etkin. Ruslar, SSCB döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalararası uçuş yapabilen süpersonik füzeler geliştiriyor.

                        Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.

                        Rusya'nın denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesi, Mach 4,5 ile Mach 6 arasında yüksek süpersonik ila hipersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.

                        Öte yandan, Rusya'nın Hindistan ile ortak geliştirdiği BrahMos I adlı süpersonik füze, alanının en iyilerinden biri olarak görülüyor.

                        Ses hızının üç katına (Mach 3) çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan BrahMos I, Rusya'nın Oniks füzesinin bir uyarlaması. 300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen BrahMos I, havadan, denizaltından ve gemiden fırlatılabiliyor.

                        Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal. Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin tanıtımını 2018'de yapmıştı.

                        Ru güçleri, 19 Şubat'ta düzenlenen nükleer üçleme tatbikatında hipersonik füzeler Kinjal ve Tsirkon'u da kullandığını duyurmuştu.

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                        Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya Federal Güvenlik Servisi: Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hattına Rus istihbaratının saldırısı engellendi
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