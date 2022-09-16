Alman hükümeti, Rus şirketi Rosneft Almanya’ya kayyum atadı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş enerji krizine sebep oldu.
Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırım bombardımanına Rusya gazı keserek karşılık verdi.
Avrupa büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kalırken ilginç tasarruf önerileri ve dikkat çeken tedbirler gelmeye başladı.
ALMANYA RUS ŞİRKETİ ROSNEFT'E KAYYUM ATADI
Almanya, enerjide arz güvenliği için Rus enerji şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya'ya kayyum atadı.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol ithalatçıları Rosneft Germany ve RN Refining & Marketing GmbH'nin Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) yönetimine devredildiği belirtildi.
Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur'a verildi.
"TEHDİDE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMİ"
Bakanlığın açıklamasında, Rosneft Almanya'nın ülkenin petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu ve Almanya'nın en büyük petrol işleme şirketlerinden biri olduğunu belirtilerek, kayyum atanmasının enerji arz güvenliğine yönelik tehdide karşı adım olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Başbakan Olaf Scholz, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg eyalet başbakanı Dietmar Woidke'nin, Rosneft Almanya'nın geleceğine yönelik paketin ayrıntılarını bugün yerel saatle 13.30'da açıklayacağı belirtildi.
Enerji Güvenliği Yasası, Alman hükümetine enerji arz güvenliğini sağlamak için kritik şirketlere kayyum atama yetkisi vermişti.