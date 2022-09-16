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    • Dünya
    • 16.09.2022 16:39
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    • 16.09.2022 17:28
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    Putin'den flaş savaş açıklaması: "Biz bitirmek istiyoruz ama Ukrayna sürdürmek istiyor"

    Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede, "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor" dedi.

    takvim.com.tr
    Putin’den flaş savaş açıklaması!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmede, "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Kiev savaşı sürdürmek istiyor" dedi.



    Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan'ın Ukrayna'daki ihtilafla ilgili endişelerinin farkında olduğunu söyledi.

    PUTİN UKRAYNA'YI SUÇLADI
    Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapacağını ancak Kiev'in müzakere etmeyi reddettiğini söyleyerek Ukrayna tarafını suçladı.

        LEYEN VE ZELENSKIY DÜN BİR ARAYA GELMİŞTİ
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelmişti. Von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ekonomileri ve halkları nasıl daha yakın hale getirebileceklerini ele alacaklarını ifade etti.

        RUSYA'NIN BARIŞ ŞARTLARI NELER?
        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtmişti.

        Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizmişti. Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

        Haberde Rudenko'nun şu açıklamasına yer verilmişti: "Anlaşma, Ukrayna'nın tarafsız ve nükleersiz statüsünü geçerli kılmalu ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini kabul etmeli."

        Ukrayna tarafı ise Rus askerlerinin savaş öncesi konuma çekilmesini barış görüşmeleri için ön şart olarak sunuyor.

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        Putin’den flaş savaş açıklaması!
        Haberler Dünya Putin'den flaş savaş açıklaması: "Biz bitirmek istiyoruz ama Ukrayna sürdürmek istiyor"
            SON DAKİKA