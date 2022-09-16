Putin'den flaş savaş açıklaması: "Biz bitirmek istiyoruz ama Ukrayna sürdürmek istiyor"

LEYEN VE ZELENSKIY DÜN BİR ARAYA GELMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelmişti. Von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ekonomileri ve halkları nasıl daha yakın hale getirebileceklerini ele alacaklarını ifade etti.

RUSYA'NIN BARIŞ ŞARTLARI NELER?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, barış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna'nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtmişti.



Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizmişti. Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk'taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

Haberde Rudenko'nun şu açıklamasına yer verilmişti: "Anlaşma, Ukrayna'nın tarafsız ve nükleersiz statüsünü geçerli kılmalu ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini kabul etmeli."