Avrupa’da enerji krizi büyüyor! Fransız gazeteden ‘ışığını söndür’ kampanyası

Ülke basını ve yetkililerin önemli gündemleri arasında enerji tasarrufuna ilişkin gündem üst sıralarda yer almaya başladı. Ayrıca kışın çetin geçmesi durumunda Fransa'daki hanelerde de iş yerlerinde olduğu gibi günlük elektrik kesintilerine gidilmesi senaryolar arasında.