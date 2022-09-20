Avrupa’da enerji krizi büyüyor! Fransız gazeteden ‘ışığını söndür’ kampanyası

Fransa'da, enerji krizi ile birlikte tasarruf önlemlerine verilen önem günden güne arttı. Siyasilerin verdiği tasarruf önerilerinin yanı sıra, Fransa Ticaret ve Sanayi Odası (CCI) ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gazeteler aracılığıyla elektrik tasarrufu çağrısı yaptı.
Ülkenin önde gelen basın organlarından Les Echos, Le Parisien'in de olduğu çok sayıda gazete, bugünkü sayılarını tasarruf kampanyasına ayırdı.
Gazeteler büyük puntolarla 'Aydınlığın ülkesinde (ışığı) kapatmasını da biliriz' mottosuyla tasarruf kampanyasına ilişkin hazırlanan afişe yer verdi.