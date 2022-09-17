Avrupa'da enerji çıkmazı! Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, İngiltere darda: Absürt öneriler sonrası kesinti tehlikesi
Avrupa, Rusya'nın doğal gazı kesmesinin ardından kara kara düşünüyor. Derinleşen enerji krizi sonrası Batılı ülkelerde tasarruf ve önlemler artırılırken halk da isyan ateşini yakmış vaziyette. Başta Almanya olmak üzere Fransa, İtalya, Belçika ve İngiltere'de yaşanan kriz tüm çıplaklığıyla gözler önündeyken kemer sıkma politikaları yaygınlaşıyor. Öte yandan Fransa'daki evlerin bu kış günlük 2 saat elektriksiz kalma riski ile karşı karşıya olduğu öğrenildi.
Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşta 7 ayı aşkın bir süre geride kalırken, çatışmalar hala devam ediyor. Savaşın başından bu yana Avrupa tarafından her alanda yaptırıma maruz kalan Moskova, cevabı doğal gazı kesip, petrol sevkiyatını durdurarak verdi.
Rusya'nın bu hamlesi sonrası Batılı ülkeler kara kara düşünüp, tasarruf önlemleri alırken gaz tedarikini farklı ülkelerden karşılamanın yollarını da aradı.
ABSÜRT ÖNERİLER
Avrupa hükümetleri vatandaşlarına 'birlikte duş alın', 'kışın sıcak ülkelerde tatil yapın' şeklinde absürt önerilerde bulundu.
PUTİN'DEN BATI'YA: DONACAKLAR
Öte yandan Putin, Vladivostok şehrinde düzenlenen etkinlikte, Batı'ya bir kez daha meydan okuyup, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" demişti.
KREMLİN: YAPTIRIMLAR KALKMADIKÇA DÜZELMEZ
Kremlin, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımlar kalkmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyururken, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini açıkladı.
Ancak Ursula Von Der Leyen'in bahsettiği elektrik talebinin azaltılması, Rus boru hattı gazında tavan fiyat belirlenmesi, enerji sektöründen elde edilen gelirle savunmasız tüketicilere ve işletmelere yardımcı olunması ve piyasalardaki dalgalanmaya bağlı likidite zorluklarıyla karşı karşıya kalan elektrik üreticilerine destek sağlanması gibi önlemler birlik üyeleri tarafından yetersiz bulundu.
ALMANYA'DA FATURA KORKUSU: VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Almanya'da bu kış gelecek enerji faturalarının yaklaşık yüzde 40 oranında artması beklenirken vatandaşlar faturalarını ödeyememekten korkuyor.
Ülkedeki enerji şirketleri fiyatlardaki artışlar nedeni ile her gün öfkeli müşterilerinden telefon aldıklarını belirtiyor. Sosyal medyadaki yorumlar da ülkenin en tartışmalı konularından birinin Enerji Krizi olduğunu ortaya koyuyor.
ODUN HIRSIZLIĞI
Alman orman şirketleri, ülkedeki enerji krizi derinleşirken odun hırsızlığını önlemek için GPS izleyicileri kullanmaya başladı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, birçok şirket giderek artan sayıda kereste hırsızlığıyla karşı karşıya ve bunlara yeni önlemlerle karşı koymanın yollarını arıyor.