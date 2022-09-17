Avrupa’da enerji çıkmazı! Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, İngiltere darda: Absürt öneriler sonrası kesinti tehlikesi

ALMANYA'DA FATURA KORKUSU: VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Almanya'da bu kış gelecek enerji faturalarının yaklaşık yüzde 40 oranında artması beklenirken vatandaşlar faturalarını ödeyememekten korkuyor.

Ülkedeki enerji şirketleri fiyatlardaki artışlar nedeni ile her gün öfkeli müşterilerinden telefon aldıklarını belirtiyor. Sosyal medyadaki yorumlar da ülkenin en tartışmalı konularından birinin Enerji Krizi olduğunu ortaya koyuyor.



ODUN HIRSIZLIĞI

Alman orman şirketleri, ülkedeki enerji krizi derinleşirken odun hırsızlığını önlemek için GPS izleyicileri kullanmaya başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, birçok şirket giderek artan sayıda kereste hırsızlığıyla karşı karşıya ve bunlara yeni önlemlerle karşı koymanın yollarını arıyor.