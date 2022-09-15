ABD kaşıyor! Önce Tayvan şimdi de Erivan: Pelosi'den Azerbaycan - Ermenistan çatışmasının gölgesinde provokatif ziyaret





Pelosi'nin Berlin'de katılacağı bir zirvenin ardından Erivan'a geçeceğini belirten kaynaklar, Pelosi'nin burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Ermeni asıllı kişiler ve lobilerinin, Amerikan siyaseti üzerindeki etkisine dikkati çekilen haberde, kasımdaki Kongre ara seçimleri öncesi Pelosi'nin bunu bir malzeme olarak kullanabileceği belirtildi.