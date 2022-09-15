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    • Dünya
    • 15.09.2022 23:17
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    • 15.09.2022 23:35
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    ABD kaşıyor! Önce Tayvan şimdi de Erivan: Pelosi'den Azerbaycan - Ermenistan çatışmasının gölgesinde provokatif ziyaret

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz ay Çin'in askeri müdahale tehdidine rağmen Tayvan'a bölgenin tansiyonunu yükseltecek provokatif bir ziyaret gerçekleşmişti. Pelosi bu kez Ermenistan - Azerbaycan çatışmalarını kaşımak üzere Erivan yoluna düştü. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speier ile Ermenistan'ı bu hafta sonu ziyaret edeceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    ABD kaşıyor! Önce Tayvan şimdi de Erivan...

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Azerbaycan ile çatışmaların ardından bu hafta sonu Ermenistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

    Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Temsilciler Meclisi Başkanı ve California Temsilcisi Pelosi'nin yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speier ile Ermenistan'ı bu hafta sonu ziyaret edeceğini belirtti.



    Pelosi'nin Berlin'de katılacağı bir zirvenin ardından Erivan'a geçeceğini belirten kaynaklar, Pelosi'nin burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.

    ABD'nin California eyaletinde yaşayan Ermeni asıllı kişiler ve lobilerinin, Amerikan siyaseti üzerindeki etkisine dikkati çekilen haberde, kasımdaki Kongre ara seçimleri öncesi Pelosi'nin bunu bir malzeme olarak kullanabileceği belirtildi.

    AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan ile sınırın Daskesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

    Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzi ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusunun 50 şehit verdiği duyurulmuş, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığının internet sitesinde güncellenen şehit listesinde 71 askerin ismine yer verilmişti.


        Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamıştı. Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

        İki ülkenin, dün yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes kararı aldığı duyurulmuştu.

        BU İLK VUKUATI DEĞİL
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz ay Çin'in askeri müdahale tehdidine rağmen Tayvan'a bölgenin tansiyonunu yükseltecek provokatif bir ziyaret gerçekleştirmişti.

        Pelosi daha önce de Çin'i kızdıran bir ziyaret gerçekleştirmişti. Tecrübeli siyasetçi 1991 yılında da Tiananmen'de demokrasi yanlısı bir pankart açarak krize neden olmuştu.
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        ABD kaşıyor! Önce Tayvan şimdi de Erivan...
        Haberler Dünya ABD kaşıyor! Önce Tayvan şimdi de Erivan: Pelosi'den Azerbaycan - Ermenistan çatışmasının gölgesinde provokatif ziyaret
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