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    • Dünya
    • 15.09.2022 18:30
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    • 15.09.2022 18:43
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    Son dakika: Azerbaycan dünyaya duyurdu! 400 Ermeni askeri öldürüldü, cephanelikler ve hava savunma sistemleri yok edildi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü, Ermenistan'a ait cephanelikler ve hava savunma sistemlerinin yok edildiği ilan etti. Öte yandan Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan'ın şehit sayısı 71 oldu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü dünyaya duyurdu. Öte yandan açıklamada, "Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri de imha edildi." denildi.



    71 ŞEHİDİMİZ VAR
    Diğer yandan Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan'ın şehit sayısı 71 oldu.



    ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

    Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son günlerde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.
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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan dünyaya duyurdu! 400 Ermeni askeri öldürüldü, cephanelikler ve hava savunma sistemleri yok edildi
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