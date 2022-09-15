Son dakika: Azerbaycan dünyaya duyurdu! 400 Ermeni askeri öldürüldü, cephanelikler ve hava savunma sistemleri yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü dünyaya duyurdu. Öte yandan açıklamada, "Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri de imha edildi." denildi.
71 ŞEHİDİMİZ VAR
Diğer yandan Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan'ın şehit sayısı 71 oldu.
ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son günlerde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.