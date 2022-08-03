Pelosi'nin Tayvan ziyaretinde Çin'i kızdıracak kare: 'Şeref Madalyası' verildi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyareti kapsamında, bu sabah beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

Tsai, görüşmede, Pelosi'ye, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü Çin Cumhuriyeti'nin "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ve özel şeridini takdim etti.

"ÇİN'İN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Tayvan lideri, Pelosi ve heyetine kritik bir dönemde Tayvan'ın yayında olduklarını somut olarak gösterdikleri ve ABD'nin Tayvan'ın kendini savunmasına desteğini ifade ettikleri için teşekkür etti.