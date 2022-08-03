Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.08.2022 09:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2022 09:14
    ABONE OL

    Pelosi'nin Tayvan ziyaretinde Çin'i kızdıracak kare: 'Şeref Madalyası' verildi

    ABD ve Çin arasında yükselen Tayvan gerilimi dün akşam saatlerinde zirveye çıktı. 25 yılın ardından ABD'den Tayvan'a en üst düzey ziyareti gerçekleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in askeri müdahale de dahil tüm tehditlerini görmezden geldi. Ziyareti siyasi bir kazanım olarak nitelyen Tayvan cephesi ziyaret boyunca da Çin'i kızdıracak adımlar atmaktan kaçınmadı. Pelosi'ye, ada otoriteleri tarafından 'Şeref Madalyası' tevdi edildi.

    Pelosi’nin ziyaretinde Çin’i kızdıracak kare

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyareti kapsamında, bu sabah beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

    Tsai, görüşmede, Pelosi'ye, Tayvan'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü Çin Cumhuriyeti'nin "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyası ve özel şeridini takdim etti.

    "ÇİN'İN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
    Tayvan lideri, Pelosi ve heyetine kritik bir dönemde Tayvan'ın yayında olduklarını somut olarak gösterdikleri ve ABD'nin Tayvan'ın kendini savunmasına desteğini ifade ettikleri için teşekkür etti.

    Tayvan'ın Çin'in artan askeri tehditlerine boyun eğmeyeceğini vurgulayan Tsai, "Ülkemizin egemenliğini kararlılıkla koruyacak, aynı zamanda demokrasi adına hattı müdafaayı sürdüreceğiz." dedi.

    "ABD'NİN DAYANIŞMASI HAYATİDİR"
    Pelosi de Kongre adına kendisine tevdi edilen onur için Tsai'ye teşekkür ederken, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Tayvan'da ve dünyanın geri kalanında demokrasiyi koruma kararlılığımız değişmemiştir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." dedi.

    ÇİN 'ASKERİ TATBİKAT' DÜZENLEYECEK
    Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan dün gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

        Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

        PLANLANAN ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ
        82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

        25 YIL SONRA ÜST DÜZEY ZİYARET
        Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

        Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi üyesi Andy Kim eşlik ediyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        15 Temmuz gecesi mavi binada ne oldu?
        Haberler Dünya Pelosi'nin Tayvan ziyaretinde Çin'i kızdıracak kare: 'Şeref Madalyası' verildi
            SON DAKİKA