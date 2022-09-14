Azerbaycan'ın verdirdiği ağır kayıplar sonrası Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi: İstifa sloganı atıp idamını istediler

Ermenistan - Azerbaycan sınırında yaşanan gerilim Ermenistan siyasetini etkilemeye devam ediyor.
Azerbaycan ordusu karşısında Ermeni ordusu çok fazla kayıp verirken, Ermenistanlı protestocular savaş meydanında yaşanan kayıplar üzerine Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etti.
Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetin sorumlusu olarak Başbakan Nikol Paşinyan'ı sorumlu tutan binlerce kişi günlerdir meydanlarda protesto gösterileri düzenlemişti.
KARABAĞ'I AZERBAYCAN TOPRAĞI OLARAK TANIMA SİNYALİ SONRASI OLAYLAR
Son 3 gündür yaşanan olayların ardından yine binlerce kişi başkent Erivan sokaklarına indi.
Paşinyan'ın "Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olarak tanınmasının" sinyallerini vermesi gösterilerin fitilini ateşledi. Önce Bagramyan Caddesi'nde toplanan göstericiler `Hain Nikol` sloganları atarak yürüyüş başlattı.