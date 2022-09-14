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    • Dünya
    • 15.09.2022 01:15
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    • 15.09.2022 01:33
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    Azerbaycan'ın verdirdiği ağır kayıplar sonrası Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi: İstifa sloganı atıp idamını istediler

    Azerbaycan ordusuna karşı ağır askeri kayıplar veren, Putin'den umduğu desteği alamayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış için "Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olarak tanınmasının" sinyallerini verdi. Bunun üzerine sokaklara dökülen Ermeniler, "Paşinyan istifa" sloganları atıp Başbakanlarının idam edilmesini istedi.

    AJANSLAR
    Ermenistan’da Paşinyan karşıtları sokağa indi

    Ermenistan - Azerbaycan sınırında yaşanan gerilim Ermenistan siyasetini etkilemeye devam ediyor.

    Azerbaycan vurdu, Ermeniler sokağa döküldü!

    Azerbaycan ordusu karşısında Ermeni ordusu çok fazla kayıp verirken, Ermenistanlı protestocular savaş meydanında yaşanan kayıplar üzerine Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etti.



    Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetin sorumlusu olarak Başbakan Nikol Paşinyan'ı sorumlu tutan binlerce kişi günlerdir meydanlarda protesto gösterileri düzenlemişti.

    KARABAĞ'I AZERBAYCAN TOPRAĞI OLARAK TANIMA SİNYALİ SONRASI OLAYLAR
    Son 3 gündür yaşanan olayların ardından yine binlerce kişi başkent Erivan sokaklarına indi.



    Paşinyan'ın "Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olarak tanınmasının" sinyallerini vermesi gösterilerin fitilini ateşledi. Önce Bagramyan Caddesi'nde toplanan göstericiler `Hain Nikol` sloganları atarak yürüyüş başlattı.



        ERMENİ POLİSİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAYA BAŞLADI
        Kitlenin yürüyüşünü durdurmaması üzerine bu kez Ermeni polisi cadde üzerindeki Ermenistan Parlamento Binası önünde güvenlik önlemleri aldı.

        Daha önce birçok kez parlamento binasını basan göstericilerin yine aynı tepkiyi gösterme ihtimali üzerine parlamento binası ve bakanlık binalarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Ermeni zırhlı polisleri parlamento binasının önüne etten duvar örerken, birçok noktaya da polis grupları yerleştirildi.

        Protestocular hala parlamento binasında sloganlar atarken, geniş güvenlik önlemleri altında gergin bekleyiş devam ediyor.



        PAŞİNYAN HÜKÜMETİ SUS PUS!
        Dün akşamdan bu yana süren protestolara muhalefet partileri destek verirken, Paşinyan hükümetinden protestolara dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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