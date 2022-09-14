Azerbaycan'ın verdirdiği ağır kayıplar sonrası Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi: İstifa sloganı atıp idamını istediler





ERMENİ POLİSİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAYA BAŞLADI

Kitlenin yürüyüşünü durdurmaması üzerine bu kez Ermeni polisi cadde üzerindeki Ermenistan Parlamento Binası önünde güvenlik önlemleri aldı.

Daha önce birçok kez parlamento binasını basan göstericilerin yine aynı tepkiyi gösterme ihtimali üzerine parlamento binası ve bakanlık binalarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Ermeni zırhlı polisleri parlamento binasının önüne etten duvar örerken, birçok noktaya da polis grupları yerleştirildi.

Protestocular hala parlamento binasında sloganlar atarken, geniş güvenlik önlemleri altında gergin bekleyiş devam ediyor.