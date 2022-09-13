İngiliz medyası bu fotoğrafların farkını konuşuyor: Diana ve Elizabeth iki kraliyet ölümü iki farklı manzara

Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından Londra'nın birçok yeri ile beraber Kensington Sarayı'nın önü adeta bir çiçek denizine dönmüştü.

60 MİLYON ÇİÇEK GELMİŞTİ

O yıl İngiltere'nin nüfusu 47 milyon olmasına rağmen, Prenses Diana için bırakılmış 60 milyon çiçek sayılıdı. Ancak Kraliçe Elibazeth'in ölümüyle benzer bir manzara oluşmadı.