İngiliz medyası bu fotoğrafların farkını konuşuyor: Diana ve Elizabeth iki kraliyet ölümü iki farklı manzara

Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından Londra'nın birçok yeri ile beraber Kensington Sarayı'nın önü adeta bir çiçek denizine dönmüştü.
60 MİLYON ÇİÇEK GELMİŞTİ
O yıl İngiltere'nin nüfusu 47 milyon olmasına rağmen, Prenses Diana için bırakılmış 60 milyon çiçek sayılıdı. Ancak Kraliçe Elibazeth'in ölümüyle benzer bir manzara oluşmadı.
Diana 31 Ağustos 1997'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti, saray kapılarındaki çiçeklerin temizlenmesi 11 Eylül'ü bulmuştu. 12 gün boyunca sarayın etrafından 15 ton çiçeğin toplandığı belirtiliyor.
Çürüyen çiçekler Kensington Sarayı'nın bahçelerinde gübre olarak kullanılırken taze çiçekler hastanelere ve huzurevlerine gönderilmişti.
Elizeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayı'na bırakılan çiçekler Charles ve Camilla'nın ziyareti esnasında böyle görüntülenmişti.