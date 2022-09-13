73 yıl sonra tahta çıkan kral: III. Charles! İşte dünyanın konuştuğu III. Charles’ın bilinmeyen 10 özelliği

Annesinin ölümünden birkaç gün sonra Kral III. Charles olarak ilan edildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Kral, ilerleyen günlerde geleneksel taç giyme töreniyle tahta geçecek ve yeni bir devri resmi olarak başlatacak.

1- GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜ KAHVALTI

73 yaşındaki Kral III. Charles son günlerde herkesin daha da yakından tanımak istediği bir figür haline geldi. Tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen saltanatın yeni ismi Kral III. Charles'ın birbirinden ilginç pek çok alışkanlığı var. Kral III. Charles'ın eski basın sekreteri Julian Payne'in açıklamalarına göre 73 yaşındaki Kral III. Charles, öğle yemeğini tercih etmiyor. En önemli öğünün kahvaltı olduğunu düşünen Kral III. Charles, bir kahvaltının saatlerce sürmesini çok seviyor.