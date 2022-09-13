Kraliçe Elizabeth’in cenazesine devlet başkanları otobüsle götürülecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth (96), geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Cenazesinin 19 Eylül'de yapılacağı belirtildi. Dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin akın edeceği törenle ilgili ilginç kurallar gündeme geldi. Politico'nun iddiası dikkat çekti. Buna göre İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Westminster Abbey Kraliyet Kilisesi'ndeki törene yalnızca devlet veya hükümet başkanları ile eşlerini davet etti.

Gönderdikleri mesajda şunları istedi:

Liderler Londra'ya kendi özel uçaklarıyla değil tarifeli uçakla gelecek.

Tören yerine giderken makam araçları kullanılmayacak. Bunun yerine devlet ve hükümet başkanları topluca otobüsle taşınacak.

Otobüsler, sıkı güvenlik önlemleri altında kiliseye götürülecek.

Cenazeden bir gün önce Kral Charles, liderler için resepsiyon verecek.