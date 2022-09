Kraliçe Elizabeth’in cenazesine devlet başkanları otobüsle götürülecek

KRALİÇE GİBİ YAŞAMAK

Uzmanlar Kraliçe'nin uzun yaşamının sırrını özetledi:

II. Elizabeth, çocukluğundan itibaren ata bindi.

70 yıllık hükümdarlığı boyunca her gün çalıştı. Düzenli kitap okudu ve günlük tuttu.

Kilosuna dikkat etti. Yalnızca sebze ve beyaz et yedi.

Günlük rutinin bozmadı. Her gün 7.30'da uyandı. Akşam 11'de uyudu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN