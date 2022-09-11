Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geri vites! Erdoğan'la görüşme ihtimali doğunca dili değişti

Miçotakis, her yıl geleneksel olarak Başbakan'ın bir önceki yılın değerlendirmesini yapıp bir sonraki yıl için ekonomi planını açıkladığı Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Türkiye'nin, seçim sürecine girdiği için Yunanistan ile gerginliği tırmandırdığını ve Yunanistan'ı saldırgan göstermeye çalıştığını ileri süren Miçotakis, "Yurt dışında Yunan adalarının Türkiye için bir tehlike teşkil ettiğine inanan kimse yok, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) Yunan adalarının egemenliğini sorguladığında, aksine Türkiye'nin adalarımızı tehdit ettiğine inanan çok sayıda kişi oluyor." diye konuştu.
"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HER ZAMAN AÇIĞIM"
Miçotakis, Yunanistan'ın kurduğu ittifaklara bağlı kalmaya ve silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye devam edeceğini belirterek, "Aynı zamanda Türkiye ile iletişim kanallarının da her zaman açık olmasını isteyeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan ile diyalog kapısını kapatanın kendisi olmadığını savunan Miçotakis, "Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım ve yine bir görüşme fırsatımız olacağına inanıyorum." diye konuştu.