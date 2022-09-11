Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geri vites! Erdoğan'la görüşme ihtimali doğunca dili değişti

"SÜREKLİ GEÇMİŞİ EŞELEMEYELİM"

Türkiye ile gerginlik istemediğini öne süren Miçotakis, "Sürekli geçmişi eşelemeyip, gelecekte nasıl bir yol izleyeceğimize, ortak sorunlarla nasıl bir iş birliği çerçevesinde mücadele edeceğimize bakmamızı çok isterdim. Maalesef Türkiye'de böyle bir yaklaşım göremiyorum." yorumunu yaptı.

Türkiye ile sıcak bir çatışmanın olası olduğunu düşünmediğini ifade eden Miçotakis, "Ankara caydırıcı gücümüzü çok iyi biliyor." diye konuştu.