Yunanistan’dan bir provokasyon hazırlığı daha: Türkiye’nin sadece 1.8 kilometre uzaklığındaki…

Türkiye'ye karşı aralıksız bir şekilde provokasyon girişiminde bulunan Yunanistan, Türk jetlerine S-300'ler ile radar kilidi atmasının sıcaklığı sürerken, yeni bir provokasyon hazırlığına başladı.
Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbul, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor.
Rodos Adası'nda yayın yapan Dimokratiki Gazetesi tarafından duyurulan haberde Sakellaropoulou'nun ilk ziyaretinin Rodos ve Halki Adası'na yapılacağı burada belediye başkanları ile görüşmelerinden sonra Halki Adası'nın fahri hemşerilik Unvanının verileceğini belirtti.