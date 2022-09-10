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    • Dünya
    • 10.09.2022 19:07
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    • 10.09.2022 19:07
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    Yunanistan’dan bir provokasyon hazırlığı daha: Türkiye’nin sadece 1.8 kilometre uzaklığındaki…

    Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde “Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın” sözleri ile yükselen tansiyon, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki provokasyonlarını artırarak Türk jetlerine S-300’ler ile radar kilidi atmasıyla devam etti. Başkan Erdoğan da “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle provokasyonlara tepki göstermişti. Başkan Erdoğan’ın tepkisinin etkileri sürerken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, yeni provokasyon hazırlığına girişti.

    Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı yeni provokasyon hazırlığı

    Türkiye'ye karşı aralıksız bir şekilde provokasyon girişiminde bulunan Yunanistan, Türk jetlerine S-300'ler ile radar kilidi atmasının sıcaklığı sürerken, yeni bir provokasyon hazırlığına başladı.

    Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbul, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor.


    TÜRKİYE'NİN YANIBAŞINDAKİ ADALARA ZİYARET

    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ise bu adalardan Rodos, Halki Adası, Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta olan Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) ve Çamada (Megistis) adalarını ziyaret edecek.


    Rodos Adası'nda yayın yapan Dimokratiki Gazetesi tarafından duyurulan haberde Sakellaropoulou'nun ilk ziyaretinin Rodos ve Halki Adası'na yapılacağı burada belediye başkanları ile görüşmelerinden sonra Halki Adası'nın fahri hemşerilik Unvanının verileceğini belirtti.

        Haberde, Sakellaropoulou'nun 12 Eylül pazartesi günü ise Rodos'ta düzenlenecek Ege ve Doğu Akdeniz'de Uluslararası Hukuk ve Uluslararası 1982 Montego Körfezi Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden bu yana 40 yıl" konulu 4. Sempozyum'una katılacağı 13 Eylül Salı günü ise Kaş ilçesinin karşısındaki Kızılhisarlı ve Çamada'yı ziyaret ederek burada düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi.

        Katerina Sakellaropoulou'nun aynı gün akşam saatlerinde Rodos Havalimanı'ndan Atina'ya döneceği ifade edildi.


        BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN'I UYARMIŞTI

        Başkan Erdoğan ilk olarak TEKNOFEST'te 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ile Yunanistan'ı uyarmıştı.


            Başkan Erdoğan açıklamalarında şunları kaydetmişti:

            "İfade ettiğim hususların, vermek istediğim mesajın son derece açık olduğunu düşünüyorum. Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var.


            "S-300'LER DE RUSYA'NIN, S-400 DE RUSYA'NIN AMA ONA SES YOK"

            Bizim S-400 olayımızı diline dolayanlardan Yunanistan'ın S-300'leriyle alakalı bugüne kadar herhangi bir şey duydunuz mu? S-300'ler de Rusya'nın, S-400 de Rusya'nın. Ama ona ses yok. Burnumuzun dibindeki adaları anlaşmalarla getirilen gayri askeri statü hilafına silahlandırmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda tabii üsler kurulması olayı var. Bunun başını da malum Amerika çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğimizde Sayın Başkan'la orada bir görüşme fırsatı bulursak Amerika'nın bu noktada attığı adımlar da dile gelecektir, bu konuları da konuşacağız.


            "BUNUN YENİLİR YUTULUR BİR YANI YOK"

            Diğer yanda deniz yetki alanları bağlamında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bize dayatmaya çalıştıkları maksimalist tezler var. Bunun da yenilir yutulur bir yanı yok. Türkiye ile doğrudan konuşmak yerine Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde ve hatta en güçlü üyelerinden olduğumuz NATO'da bizi sürekli şikayet suretiyle adeta tehdit mekanizmaları çalıştırıyorlar. Bunu tabii kabullenmek mümkün değil. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor."

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            Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı yeni provokasyon hazırlığı
            Haberler Dünya Yunanistan’dan bir provokasyon hazırlığı daha: Türkiye’nin sadece 1.8 kilometre uzaklığındaki…
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