Başkan Erdoğan Yunanistan'ı son kez uyardı komşu basını yankılandı! Yunanistan'da Kıbrıs korkusu
Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST'te Yunanistan için söylediği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri, komşunun gündeminden düşmüyor. Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi ve sırasında da benzer açıklamalarda bulunması kısa sürede Yunanistan'da birinci manşet oldu.
Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye...
Atina'ya 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek uyarıda bulunan Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yankıları sürüyor.
Yunan Kathimerini gazetesi diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Atina'nın izleyeceği yolu yazdı.
'Türk tehditlerine diplomatik tepki' başlıklı haberde 'Atina, ortakları ve müttefiklerini Ankara'nın 'çirkin' retoriğindeki son tırmanışı hakkında bilgilendiriyor' ifadesine yer verildi.
Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerine, BM genel sekreterine ve NATO genel sekreterine mektup göndereceği bilgisine yer verildi.
'Aynı kaynaklara göre, mektuplar başka bir yorumda bulunmadan sadece Türk yetkililerin orijinal açıklamalarını aktarıyor' denilen haberde Dendias'ın Çekya'ya verdiği tepki nedeniyle teşekkür ettiğinin altı çizildi.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİ MANŞET OLDU
Başkan Erdoğan, bugün Bosna Hersek ziyareti öncesi 'Bu kilit atma noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz' dedi.
Yunan basını bu açıklamaları manşetten duyurdu.
Proto Thema'da yer alan haberde Erdoğan'ın 1974'te yaşanan Kıbrıs harekatına gönderme yaptığının altı çizildi.
Haberde 'Erdoğan 1974'e gönderme yapan bir şarkının sözleri olan "bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini bir kez daha kullandı' denildi.
Ta Nea bu gelişmeyi 'Erdoğan tehditlerine devam ediyor: Bir gece ansızın gelebiliriz' başlığı ile okurlarına duyurdu.
MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI SONRASI TANSİYON ZİRVE YAPTI
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.
Miçotakis, adını vermeden Türkiye'yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO'nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.
Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye'ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.
Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs'ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.
İŞTE YUNAN BASININDA YER ALAN MANŞETLER
Yunan basını Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi: Proto Thema'da yer alan haberde Başkan Erdoğan'ın 1974'te yaşanan Kıbrıs harekatına gönderme yaparak "Bir gece ansızın gelebiliriz " ifadesini bir kez daha kullandığını belirtti.