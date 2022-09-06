Başkan Erdoğan Yunanistan’ı son kez uyardı komşu basını yankılandı! Yunanistan’da Kıbrıs korkusu

Yunan basını bu açıklamaları manşetten duyurdu.

Proto Thema'da yer alan haberde Erdoğan'ın 1974'te yaşanan Kıbrıs harekatına gönderme yaptığının altı çizildi.

Haberde 'Erdoğan 1974'e gönderme yapan bir şarkının sözleri olan "bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini bir kez daha kullandı' denildi.

Ta Nea bu gelişmeyi 'Erdoğan tehditlerine devam ediyor: Bir gece ansızın gelebiliriz' başlığı ile okurlarına duyurdu.

MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI SONRASI TANSİYON ZİRVE YAPTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.