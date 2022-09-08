Yunanistan'da panik havası! Eski Yunan bakan Evangelos Apostolakis, Miçotakis'i uyardı: Erdoğan'ın sözlerini ciddiye almalıyız

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

"TÜRKİYE, METOTLU VE STRATEJİK HAREKET EDER"

Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Yunanistan'ın şımarıklıkları sonrası Başkan Erdoğan Yunanistan'ı uyarmıştı.

Erdoğan, "Ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini arttıran Yunanistan'la ilgili olarak şu hatırlatmayı yapmak istiyorum, Yunanistan ne siyasi ne ekonomik ne askeri bakımdan bizim dengemiz olmadığı için muhatabımız da değildir." açıklamasını yaptı.

"İZMİR'İ UNUTMA"

Bir açıklama daha yapan Erdoğan şunları söylemişti:

"Şu anda bu Amerika, Dedeağaç'a, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma."

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Erdoğan, aynı Türkiye'nin şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettirdiğine dikkati çekerek, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak, ilerlemesini engelleyenlerin, bir yerlere fırsat kollayarak, beklediğinden emin olun." dedi.