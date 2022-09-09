SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti! 'Londra Köprüsü Operasyonu': İşte 10 gün sürecek yas töreni! Son gören Başbakan Liz Truss oldu

Dışişleri Bakanı Cleverly ise vefat haberini halen Kraliçe'nin devlet başkanı konumunda olduğu içerisinde Jamaika, Yeni Zelanda, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Kanada'nın da olduğu 15 ülkenin hükümetlerine bildirdi.

Ayrıca yine Dışişleri Bakanı Cleverly tarafından vefat haberi İngiliz Milletler Topluluğu'na ait 36 ülkenin hükümetleri ile paylaşıldı. Bu arada dün akşam saatlerinde ise Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm ilamı Buckingham Sarayı'nın girişine asıldı.