SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti! 'Londra Köprüsü Operasyonu': İşte 10 gün sürecek yas töreni! Son gören Başbakan Liz Truss oldu

"Londra Köprüsü Operasyonu" olarak bilinen sürecin bazı detayları kamu ile paylaşılırken, bazı adımların sadece Kraliyet ailesi ve çok yakın çevresi tarafından bilinecek şekilde gizli tutulduğuna inanılıyor. Son derece sıkı denetlenen ve prosedürlere sıkı sıkıya bağlı olan süreç bu zamana kadar nasıl geldi ve bundan sonrasında nasıl ilerleyecek?
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VEFAT HABERİNİN İLETİLMESİ
Dün 96 yaşındaki Kraliçe'nin vefatının ardından daha önce prosedür olarak belirlenen şekilde vefat haberini Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Edward Young, Başbakan'ı arayıp "Londra köprüsü yıkıldı" ifadesini kullanarak iletti.
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Bu haberin Başbakan Liz Truss'a iletilmesinin ardından ise dün itibariyle yaklaşık 12 gün sürecek oldukça kapsamlı ve sıkı bir prosedüre bağlı olan cenaze süreci başlamış oldu.
Geçen hafta salı günü başbakanlık görevini Kraliçe 2. Elizabeth'ten alan Truss, Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi arayarak acı haberi iletti.
Dışişleri Bakanı Cleverly ise vefat haberini halen Kraliçe'nin devlet başkanı konumunda olduğu içerisinde Jamaika, Yeni Zelanda, Avustralya, Papua Yeni Gine ve Kanada'nın da olduğu 15 ülkenin hükümetlerine bildirdi.
Ayrıca yine Dışişleri Bakanı Cleverly tarafından vefat haberi İngiliz Milletler Topluluğu'na ait 36 ülkenin hükümetleri ile paylaşıldı. Bu arada dün akşam saatlerinde ise Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm ilamı Buckingham Sarayı'nın girişine asıldı.