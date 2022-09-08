Fransa'nın terörle kirli işbirliği: Paris saldırısını yöneten DEAŞ'lı teröristi Lafarge'a CEO yaptılar

Karakelle, Fransa'da devam eden Lafarge davası hakkında da şu bilgileri verdi:

Dava Fransız devleti tarafından değil, DEAŞ'ın geleceği belli olmasına rağmen fabrikadaki Suriyeli işçileri tahliye etmeyip esir düşmelerine, hatta öldürülmelerine neden olan Lafarge'ın mağdur ettiği aileler tarafından açıldı. Davanın hakimi 4 kere değişti. Kimse bu konuya dokunmak istemiyor. Bu adli yılda duruşmaları takip edeceğiz.