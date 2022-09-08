Fransa'nın terörle kirli işbirliği: Paris saldırısını yöneten DEAŞ'lı teröristi Lafarge'a CEO yaptılar

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği gerekçesiyle "insanlığa karşı suça ortak olmakla" suçlanan Fransız şirketi Lafarge'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 'Fabrika' belgeselinin yönetmeni Abdulkadir Karakelle, "DEAŞ'lı elebaşı Ebu Lokman, Fransız istihbaratının paralı adamı. Belgesi var. Lafarge'ın Suriye'deki fabrikasının paralel yönetim kurulu içinde" dedi.
Lafarge desteğiyle kazılan terör tünelleri görüntülendi | Video
DEAŞ'LI DANIŞMAN!
PKK/YPG'ye ait terör tünellerini inşa ettiği belirlenen Fransız çimento devi Lafarge'ın ayrıca Fransa hükümetinin bilgisi dahilinde para aktardığı terör örgütü DEAŞ'ın 132 kişinin öldüğü Paris saldırıları sorumlusu Ebu Lokman ile Suriye'deki fabrikanın açılmasında bir danışman gibi birlikte çalıştığı tespit edildi.
İşin içinde devlet görevlileri ve siyasetçiler olduğu için konunun Fransız medyasında doğru düzgün hiçbir zaman ele alınamadığı kaydedildi.