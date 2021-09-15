Başkan Erdoğan Lafarge skandalı için daha önce AB'yi uyarmış!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül'de BM Genel Kurulu için gideceği ABD'deki ikili temaslarını açılışını yapacağı Türkevi'nin yeni binasında yapacak.
Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde kurmaylarıyla bir araya gelerek ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın ABD ziyaretinde gündeminde 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü çerçevesinde BM'de reform yapılması ve düzensiz göç olacak.
BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak olan Erdoğan'ın göç, iklim değişikliği, terör gibi konularda dünya liderlerine mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, BM ziyaretinde ikili görüşme yapacağı liderlere 'Daha adil bir dünya mümkün' kitabını hediye edecek.