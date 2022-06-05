Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız Lafarge
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı harekat öncesi PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Rıfat'taki terör tünelleri görüntülendi. PKK/YPG'li teröristlerin tünel yapımında kullandıkları betonlar da dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu betonların Fransız Lafarge tarafından üretildiği öğrenildi. Öte yandan PKK/YPG'li teröristlerin operasyonlar öncesi bir çok noktaya silah depoladığı gözlemlendi.
05.06.2022 19:54 - Son Güncelleme: 05.06.2022 20:17
Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç ve Tel Rıfat' yapacağı harekât an meselesi. Bu büyük operasyon öncesi operasyon sahasından dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.
Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge
Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge
Terör örgütü PKK/YPG işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde yıllardır tüneller kazıp mevziler oluşturuyor.
Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge
Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge