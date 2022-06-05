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Haberler Güncel Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız Lafarge

Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız Lafarge

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı harekat öncesi PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Rıfat'taki terör tünelleri görüntülendi. PKK/YPG'li teröristlerin tünel yapımında kullandıkları betonlar da dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu betonların Fransız Lafarge tarafından üretildiği öğrenildi. Öte yandan PKK/YPG'li teröristlerin operasyonlar öncesi bir çok noktaya silah depoladığı gözlemlendi.

05.06.2022 19:54 - Son Güncelleme: 05.06.2022 20:17
Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge
Harekat öncesi Tel Rıfat’tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG’nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç ve Tel Rıfat' yapacağı harekât an meselesi. Bu büyük operasyon öncesi operasyon sahasından dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge
Harekat öncesi Tel Rıfat’tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG’nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI SAHADA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bölgede batılı güçlerin ipliğini bir bir pazara çıkarıyor.

Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge
Harekat öncesi Tel Rıfat’tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG’nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge



Terör örgütü PKK/YPG işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde yıllardır tüneller kazıp mevziler oluşturuyor.

Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge
Harekat öncesi Tel Rıfat’tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG’nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge

TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI TÜNELLERDEN ARAÇLAR GEÇEBİLİYOR
PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı bazı tünellerden motosiklet, bazılarından da arazi araçları geçebiliyor.

Harekat öncesi Tel Rıfat'tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG'nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge
Harekat öncesi Tel Rıfat’tan çarpıcı görüntüler! İşte PKK/YPG’nin tünel ağı: Başrolde yine Fransız La Farge

A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, "Terör örgütünün 6 yıl boyunca kazmış olduğu bu beton mevziler beton tüneller tıpkı Afrin'de tıpkı barış pınarında olduğu gibi terör örgütüne mezar olacak." ifadelerine yer verdi.

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