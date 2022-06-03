Lafarge'in ardından 3 Fransız şirket hakkında daha suç duyurusu! Yemen'de insanlık ve savaş suçu...

Fransa'da Lafarge'in ardından 3 şirket hakkında daha suç duyurusunda bulunuldu.

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'ye DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara varmıştı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, çimento şirketi Lafarge'ye yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması" davasına, sivil taraf olarak sadece Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinin dahil olabileceğini, yolsuzlukla mücadele kuruluşu Sherpa'nın bu suçlamayla ilgili davaya müdahil olamayacağı ifade edilmişti.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Yargıtay'a taşımıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı.

Sonunda Fransız LAFARGE şirketi hem DEAŞ'a ve PKK başta olmak üzere birçok terör örgütlerine maddi yardımda bulunmaktan dolayı Fransa'da yargılanacak.

3 FRANSIZ SİLAH ŞİRKETİNE SUÇ DUYURUSU

Fransız çimento fabrikası Lafarge'nin ardından 3 şirket hakkında daha suç duyurusunda bulunuldu.

YEMEN'DE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİLER

3 sivil toplum kuruluşu, şirketlerin Yemen'de insanlık ve savaş suçuna ortak olduğunu ileri sürdü. Haklarında suç duyurusunda bulunulan şirketler şu şekilde:

"Fransız Dassault, Thales ve MBDA"