İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı gündemi altüst etti: Sağlık sisteminin fişini çekmeye geliyor

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss kabinesini açıkladı. Truss'ın Therese Coffey'i Sağlık Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak ataması sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, futbol ve bira tutkusuyla tanınan Coffey'i sağlıksız alışkanlıkları dolayısıyla eleştirdi.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.
FUTBOL VE BİRA DÜŞKÜNÜ
Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, Therese Coffey'nin yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu.
Truss göreve gelir gelmez eşcinsel evlilik karşıtı ve kürtay yasakçısı tavrıyla eleştirilerin odağına alındı. Ancak futbol, bira ve kareoke sevgisiyle tanınan Truss'a yönelik eleştiriler arasında Coffey'nin sağlıksız fiziği, sosyal medyaya düşen bir elinde puro diğer elinde içki şişesi ile görüntüsü de yer aldı.
Yapılan yorumlarda, "Tanrı yardımcımız olsun", "Tam da daha kötüye gidemeyiz derken...", "Bu yürüyen 'sağlık abidesi' bizim Sağlık Bakanımız mı?" gibi ifadeler yer aldı.
'ROL MODEL DEĞİLİM' SAVUNMASI
Eleştirilere karşı cevap veren Coffey, kendisinin rol model olmadığını söyledi. Ancak İngiliz zaten hizmet almakta zorlandığı sağlık sisteminin tabutuna son çiviyi çakacak kişinin Coffey, olmasından endişe ediyor.
SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR
İngiltere'de sağlık sistemi tedavi ve hasta kabul seviyesinde adeta iflas etmek üzere.
İngiltere'deki 6,7 milyon hasta, diz replasmanları ve katarakt ameliyatı gibi rutin operasyonlar için NHS (Ulusal Sağlık Hizmeti) bekleme listelerinde, randevu bekliyor.