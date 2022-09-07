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    • Dünya
    • 07.09.2022 15:41
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    • 07.09.2022 15:42
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    İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı gündemi altüst etti: Sağlık sisteminin fişini çekmeye geliyor

    İngiltere'de Boris Johnson'ın Başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından aylar süren seçimler sonucunda Muhafazakar Parti ve Başbakanlık koltuğuna Liz Truss oturdu. Truss'un sağlık bakanlığına atadığı Therese Coffey daha gelir gelmez İngiltere'nin gündemini altüst etti. Futbol, bira ve müzik tutkunu Truss'un, elinde puro ve içkiyle çekilen fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarının dilline düştü. Coffey eleştirilere, 'rol model olmadığı' şeklinde karşılık verirken, yeni bakanın uzun süredir sallantıda olan İngiliz sağlık sisteminin fişini çekmesinden korkuluyor.

    İngiltere’nin yeni Sağlık Bakanı gündemi altüst ett

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss kabinesini açıkladı. Truss'ın Therese Coffey'i Sağlık Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak ataması sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, futbol ve bira tutkusuyla tanınan Coffey'i sağlıksız alışkanlıkları dolayısıyla eleştirdi.

    İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

    FUTBOL VE BİRA DÜŞKÜNÜ
    Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, Therese Coffey'nin yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu.

    Truss göreve gelir gelmez eşcinsel evlilik karşıtı ve kürtay yasakçısı tavrıyla eleştirilerin odağına alındı. Ancak futbol, bira ve kareoke sevgisiyle tanınan Truss'a yönelik eleştiriler arasında Coffey'nin sağlıksız fiziği, sosyal medyaya düşen bir elinde puro diğer elinde içki şişesi ile görüntüsü de yer aldı.

    Yapılan yorumlarda, "Tanrı yardımcımız olsun", "Tam da daha kötüye gidemeyiz derken...", "Bu yürüyen 'sağlık abidesi' bizim Sağlık Bakanımız mı?" gibi ifadeler yer aldı.

    'ROL MODEL DEĞİLİM' SAVUNMASI
    Eleştirilere karşı cevap veren Coffey, kendisinin rol model olmadığını söyledi. Ancak İngiliz zaten hizmet almakta zorlandığı sağlık sisteminin tabutuna son çiviyi çakacak kişinin Coffey, olmasından endişe ediyor.

    SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR
    İngiltere'de sağlık sistemi tedavi ve hasta kabul seviyesinde adeta iflas etmek üzere.

    İngiltere'deki 6,7 milyon hasta, diz replasmanları ve katarakt ameliyatı gibi rutin operasyonlar için NHS (Ulusal Sağlık Hizmeti) bekleme listelerinde, randevu bekliyor.

        Pandemi sırasında yaşanan gecikmelerden sonra insanlar tedavi için harekete geçtikçe, kuyruğun önümüzdeki iki yıl boyunca da büyümeye devam etmesi bekleniyor.

        Aynı zamanda, acil servislerdeki durum o kadar kötü ki, kalp krizi ve felç hastaları ambulans için ortalama bir saat, 18 dakikalık hedefin üç katından fazla bekliyor ve her ay 30.000 kişi hastanele kabulden önce ambulanslarda 12 saatten fazla zaman harcıyor.

        THERESE COFFEY KİMDİR?
        50 yaşındaki Coffey, Lancashire'da doğdu, Liverpool'da büyüdü, kısa bir süre Oxford Üniversitesi'ne gitti ve ardından University College London'dan kimya alanında doktora derecesi aldı.

        Yetkili bir yönetim muhasebecisi olarak kalifiye oldu, Mars ve BBC'nin bir yan kuruluşunda görev yaptı. 2010 seçimlerinde Suffolk Coastal milletvekili oldu. Coffey, evli değil, çocuğu yok.

        Truss'un yakın arkadaşı olarak bilinen Coffey, parlamentonun olağan standartlarına göre bile iş takıntılı biri olarak tanıyor. Sert bir mizacı oldupu belirtilen yeni sağlık bakanının, haklarını arayan sağlık çalışanlarıyla karşı karşıya gelmesi endişe neden oluyor.

        KARAOKE PARTİLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ
        Ayrıca 2013'te İngiltere'de ve 2019'da Kuzey İrlanda'da eşcinsel evliliğe karşı oy kullanma kararını alan Coffey, hep eleştirilerin odağında oldu.

        Bir yıl önce, altı milyon kişiye yardım ödemelerini kesmeden önce, içkili bir Muhafazakar karaoke partisi Konferansı'nda The Time of My Life'ı söylerken videoya kaydedildi.

        Bayan Truss'un düzenli olarak katıldığı Whitehall'daki alkollü karaoke partileri Westminster'da oldukça meşhur.

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