İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı gündemi altüst etti: Sağlık sisteminin fişini çekmeye geliyor

Yapılan yorumlarda, "Tanrı yardımcımız olsun", "Tam da daha kötüye gidemeyiz derken...", "Bu yürüyen 'sağlık abidesi' bizim Sağlık Bakanımız mı?" gibi ifadeler yer aldı.

'ROL MODEL DEĞİLİM' SAVUNMASI

Eleştirilere karşı cevap veren Coffey, kendisinin rol model olmadığını söyledi. Ancak İngiliz zaten hizmet almakta zorlandığı sağlık sisteminin tabutuna son çiviyi çakacak kişinin Coffey, olmasından endişe ediyor.