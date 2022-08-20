İngiltere'de sağlık sistemi çöktü! 90 yaşındaki kadın 40 saat ambulans 20 saat sedye bekledi

"SİSTEM TAMAMEN ÇÖKMÜŞ"

Yaklaşık 40 saat ambulans beklemek zorunda kaldıklarını belirten Syms, "90 yaşında annemle sıkıntı içinde oturup, durumunun ne olduğunu bilmeden beklediğimiz için çok üzüldük. Sistem tamamen bozulmuş, gözden geçirilmesi gerek" dedi. Syms annesinin daha sonra ambulansla Royal Cornwall Hastanesi'ne götürüldüğünü, burada bir süre bekletildikten sonra annesine kalça kırığı teşhisi konulduğunu ve ameliyat olması gerektiğini ifade etti.