İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı gündemi altüst etti: Sağlık sisteminin fişini çekmeye geliyor

İngiltere'de Boris Johnson'ın Başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından aylar süren seçimler sonucunda Muhafazakar Parti ve Başbakanlık koltuğuna Liz Truss oturdu. Truss'un sağlık bakanlığına atadığı Therese Coffey daha gelir gelmez İngiltere'nin gündemini altüst etti. Futbol, bira ve müzik tutkunu Truss'un, elinde puro ve içkiyle çekilen fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarının dilline düştü. Coffey eleştirilere, 'rol model olmadığı' şeklinde karşılık verirken, yeni bakanın uzun süredir sallantıda olan İngiliz sağlık sisteminin fişini çekmesinden korkuluyor.