﻿AB'den Türkiye'ye özel teşekkür: Tahıl anlaşmasının uygulandığı görmekten memnunuz

Dünya vuran pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel ölçekte enflasyonu tetikledi. Enflasyonun yükselmesiyle gıda fiyatları da tavan yaparken, savaş nedeniyle tahıl yüklü gemileri Ukrayna limanlarından çakılı kalması gıda krizi tehlikesine neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde harekete geçen Türkiye tarafları bir araya getirerek, tahıl yüklü gemilerin Boğazlar'dan geçişine olanak sağlayan mutabakatın imzalanmasını başardı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da gerçekleştirilen tahıl anlaşması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür etti.
SAHADAKİ DURUM ÇOK KÖTÜ
AB Savunma Bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'ta bir araya geldi. Düzenlenen gayrı resmi toplantısı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin, Ukrayna için Askeri Eğitim Misyonu kurmak üzere anlaştığını açıkladı.