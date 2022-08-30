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    • Dünya
    • 30.08.2022 19:44
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    • 30.08.2022 19:59
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    ﻿AB'den Türkiye'ye özel teşekkür: Tahıl anlaşmasının uygulandığı görmekten memnunuz

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından iki ülkeyle de diyalog kanallarını açık tutan Türkiye, tarafların görüşmelerinee ev sahipliği yapmıştı. Savaşın vurduğu tahıl ticareti için de gözler yeniden Türkiye'ye döndü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde 'tahıl koridoru' kuruldu ve dünyanın dört bir yanına Ukrayna limanından tahıl yüklü seferler başladı. Birleşmiş Millletler ve dünyanın dört bir yanından gelen tebriklere bir yenisi de Avrupa Birliği'nden eklendi. "Günümüzde sadece AB değil, tüm dünya yüksek enflasyon ve borçlar nedeniyle oluşan mali yüklerden dolayı sorunlar yaşıyor" diyen AB üst düzey yetkilisi Josep Borrell, tahıl anlaşması nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti.

    AB’den Türkiye’ye tahıl anlaşması teşekkürü

    Dünya vuran pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel ölçekte enflasyonu tetikledi. Enflasyonun yükselmesiyle gıda fiyatları da tavan yaparken, savaş nedeniyle tahıl yüklü gemileri Ukrayna limanlarından çakılı kalması gıda krizi tehlikesine neden oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde harekete geçen Türkiye tarafları bir araya getirerek, tahıl yüklü gemilerin Boğazlar'dan geçişine olanak sağlayan mutabakatın imzalanmasını başardı.

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da gerçekleştirilen tahıl anlaşması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür etti.

    SAHADAKİ DURUM ÇOK KÖTÜ
    AB Savunma Bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'ta bir araya geldi. Düzenlenen gayrı resmi toplantısı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin, Ukrayna için Askeri Eğitim Misyonu kurmak üzere anlaştığını açıkladı.

        Borrell, "Sahadaki durum çok kötü olmaya devam ediyor. Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın desteğimize ihtiyacı var ve biz de destek sağlamaya devam edeceğiz. Genel bir siyasi anlaşma üzerinde bugün anlaşmamız gerekiyordu. Askeri Eğitim Misyonu kurmak üzere anlaştık. Bu toplantı gayri resmi bir toplantı olduğu için resmi bir karar alamadık ama en kısa zamanda bu kararı resmileştireceğiz. Hızlı ve kararlı olmalıyız. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevcut durumunu özelliklerini de göz ardı etmemeli ve ona göre davranmalıyız" dedi.

        AB'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
        Toplantıda Rusya'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerleri ve Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da gerçekleştirilen tahıl anlaşmasının da görüşüldüğünü ifade eden Borrell, Türkiye'ye teşekkür etti.

        Borrell, "Günümüzde sadece AB değil, tüm dünya yüksek enflasyon ve borçlar nedeniyle oluşan mali yüklerden dolayı sorunlar yaşıyor. Bütün bunlar yaşanırken tahıl anlaşmasının imzalanmış olması ve bu anlaşmanın uygulandığını görmekten dolayı mutluyuz. Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.
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            Haberler Dünya ﻿AB'den Türkiye'ye özel teşekkür: Tahıl anlaşmasının uygulandığı görmekten memnunuz
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