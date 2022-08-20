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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile İstanbul'da çözülen tahıl krizinde sevkiyat planlandığı gibi işliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi ve incelemelerde bulundu.

20.08.2022 14:00 - Son Güncelleme: 20.08.2022 14:00
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport’ta denetimlerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile İstanbul'da çözülen tahıl krizinde sevkiyat planlandığı gibi işliyor.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport’ta denetimlerde bulundu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport’ta denetimlerde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport’ta denetimlerde bulundu

Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport’ta denetimlerde bulundu

Gemideki denetimlere Guterres katılmadı. Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.

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