BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetimlerde bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile İstanbul'da çözülen tahıl krizinde sevkiyat planlandığı gibi işliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi ve incelemelerde bulundu.
20.08.2022 14:00 - Son Güncelleme: 20.08.2022 14:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile İstanbul'da çözülen tahıl krizinde sevkiyat planlandığı gibi işliyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi.
Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.