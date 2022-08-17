MSB açıkladı: Tahıl yüklü 4 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı

Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile çözüldü.
Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.
PLAN İŞLİYOR
Anlaşmalar sonra tahıl gemileri planlandığı şekilde sevkiyatını sürdürüyor.
4 GEMİ DAHA AYRILDI
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket ettiği kaydedildi.
DÜN 5 GEMİ YOLA ÇIKMIŞTI
Sevkiyatlar kapsamında dün de 5 gemi yola çıkmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2'si Yuzhny, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek." ifadelerine yer verilmişti.
TÜRKİYE BAŞI ÇEKİYOR
BM'nin İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezinin açıkladığı verilere göre, Türkiye, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddeleri ihracatında yüzde 26 ile başı çekti.
1-15 Ağustos tarihlerinde Ukrayna'nın Odesa, Çornomorsk ve Yuzni/Pivdennyi limanlarından tahıl yüklü 21 gemi çıktı ve bu gemilerde 563 bin tondan fazla tahıl ve diğer diğer gıda maddeleri yer aldı.
Artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Ukrayna'dan şimdiye kadar yapılan tahıl ihracatında Türkiye'yi, yüzde 22 ile İran ve Güney Kore izledi.
Ukrayna tahılının yüzde 8'i Çin, yüzde 6'sı İrlanda, yüzde 5'i İtalya, yüzde 4'ü Cibuti, yüzde 2'si ise Romanya'ya gitti.
İLK GEMİ 1 AĞUSTOS'TA HAREKET ETMİŞTİ
Lübnan'a gitmek üzere 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Ukrayna'nın Odessa Liman'ından ayrılan ilk gemi oldu.
Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi Odessa Limanı'ndan, İngiltere'ye gitmek üzere 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı "Rojen" isimli gemi Çornomorsk Limanı'ndan 5 Ağustos'ta yola çıktı.
İlk boş gemi 7 Ağustos'ta Ukrayna'daki limana ulaştı
Öte yandan 5 Ağustos'ta Bandırma Limanı'ndan ayrılan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'na 7 Ağustos'ta ulaştı. "Fulmar S" yük almak için Ukrayna limanlarına gelen ilk gemi oldu.
Liberya bandralı boş "Osprey S" gemisi de dün İstanbul'daki denetimlerin ardından tahıl almak üzere Çornomorsk Limanı'na hareket etti.