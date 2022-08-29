Avrupa'da açlık ve gıda krizi derinleşiyor! İtalya'nın finans başkenti Milano'da yardım kuyrukları sosyal medyaya yansıdı

SAATLERCE BEKLİYORLAR
Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da ekonominin aldığı darbe giderek büyüyor. İtalyanlar ekmek, süt gibi ihtiyaçların alabilecekleri merkezlerin önünde saatlerce bekliyor.
SALGIN, SAVAŞ, ENERJİ VE KURAKLIK KRİZE DÖNÜŞTÜ
Önce koronavirüs salgını ve çöken sağlık sistemleri. Ardından salgınla bağlantılı ekonomik durgunluk. Peşinden Rusya-Ukrayna ve getirdiği ekonomik, siyasi ve toplumsal krizler... Bunları üzerine son olarak da, aşırı sıcaklar ve ciddi kuraklık. Avrupa kıtası kaosu derinden yaşıyor.