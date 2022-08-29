Avrupa'da açlık ve gıda krizi derinleşiyor! İtalya'nın finans başkenti Milano'da yardım kuyrukları sosyal medyaya yansıdı





AVRUPA'DA TARIM ARAZİLERİNİN YÜZDE 63'Ü ETKİLENİYOR

Avrupa kuraklık gözlemevi, AB ve Birleşik Krallık'taki arazilerin yüzde 63'ünün etkilendiği, iklim kaynaklı bir kuraklık krizinin Avrupa'yı vuracağını açıkladı. Mahsul hasadında ciddi kayıpların olması yüzünden gıda kıtlığı da kapıda. Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya'da yüksek oranda rekolte düşüşleri bekleniyor. Aşırı sıcaklık ve kuraklık krizi ortaya bir de yangın krizini çıkardı. Sıcak hava dalgalarının yol açtığı yangınlar en çok Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'de tahribata yol açtı. Yılın başından bu yana orman yangınları nedeniyle kıta genelinde yüzbinlerce hektarlık alan kül oldu. Avrupa'daki orman yangınları, kıta genelinde karbon yayılımı miktarını da son yılların en yoğun seviyelerine taşıdı.

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