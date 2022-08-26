SON DAKİKA: Avrupa'da enerji krizi: Duş almak artık hayal olacak! Ya ısınmayı tercih edecekler ya da yemek yapmayı

Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan enerji krizini hafifletmek için fatura desteği, doğrudan ödeme, sübvansiyon ve vergi indirimi gibi çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Ancak bir yandan da enerji maliyetleri giderek artıyor. En çarpıcı kısım ise Avrupa'daki yaşam enerji krizinden direkt etkilenecek.
KITA AVRUPASINDA ENERJİ MALİYETLERİ FIRLADI: YA ISINMA YA YEMEK
Verilere göre, toptan gaz ve elektrik fiyatları yükselirken, Avrupa'da milyonlarca insan gelirlerinin rekor bir miktarını enerjiye harcıyor.
İngiltere'nin doğusundaki Grimsby kasabasında, İngiltere bu yaz rekor bir sıcak dalgası altında bunalırken, İngiliz vatandaşı Philip Keetley evindeki soğutma fanını açmadı. Keetley, "Yaşam maliyeti arttı ve yine de bir kriz olmadığında sağlanan parayla yaşamanız bekleniyor ... Ya ısıtmamı açabilirim ya da yemek yiyebilirim" dedi.
AVRUPA'DA GAZ FİYATI YÜZDE 550 ARTTI
Araştırmalara göre; Avrupa'da gaz fiyatı son 12 ayda %550 arttı. Düzenleyici Ofgem Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiliz tüketiciler için enerji maliyetinin Ekim ayına göre %80 artacağını ve yıllık ortalama hane faturalarının 3.549 sterline (4.188 $) çıkacağını söyledi. Avrupa hükümetleri yardım sunmak için acele etti, ancak veriler yardımın haneler için önemli bir fark yaratmadığını gösteriyor.
Avrupa'nın önde gelen ekonomilerindeki aileler için gaz fiyatları
HARCAMALAR 2021'E GÖRE İKİ KATINA ÇIKTI
Carbon Brief'in resmi verilerine göre, bu kış İngilizler, hane gelirlerinin ortalama %10'unu gaz, elektrik ve diğer ısıtma yakıtlarının yanı sıra başta benzin ve dizel olmak üzere yerli araç yakıtlarına harcayacak ve bu rakam 2021'deki miktarın iki katı.
Bu, mevcut enerji krizini 1970'ler ve 1980'lerdekinden daha şiddetli hale getiriyor. Bir petrol üreticisinin petrol ambargosu ve 1979'daki İran devrimi, Batı'daki benzin istasyonlarında elektrik kesintilerine ve uzun kuyruklara neden oldu. 1982'de bu krizin zirvesinde, Birleşik Krallık'taki insanlar gelirlerinin %9,3'ünü enerjiye ödediler.