Avrupa'da en ucuz gaz Ankara'da! Avrupa krizle boğuşuyor: Acil durum planına geçtiler

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı derinden etkileyen enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte daha da alevlendi. Doğal gaz fiyatları geçtiğimiz 1 yıllık süre zarfında rekor seviyeleri gördü. Enerji krizinin merkez üssü Avrupa'da tüketicinin enerji faturası hızla kabardı. Türkiye'de ise uzun vadeli kontratlarla arzda herhangi bir sorun yaşanmazken, aynı zamanda küresel piyasalarda artan fiyatlardan hanehalkını korumak için enerji faturalarında yoğun devlet sübvansiyonu uygulanıyor.
Devlet tarafından geçtiğimiz yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar liralık sübvansiyon gerçekleştirildi. Tüketiciye yönelik destek bu yıl da aralıksız sürdürülüyor. Bu sayede Türkiye'de tüketiciler, Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha makul seviyede gaz faturası ödüyor. Aynı zamanda, 4 milyon haneye devlet tarafından yıllık 450 ila bin 150 lira arasında doğal gaz tüketim desteği veriliyor.
EN KABARIK FATURA HOLLANDA'DA
Enerji krizinin gündelik hayatı bu kadar derinden etkilediği bir ortamda Avrupa ülkelerinin başkentleri ile Türkiye'nin başkenti Ankara'daki doğal gazın metreküp fiyatı Merkez Bankası'nın avro temmuz kur ortalaması olan 17,81 lira dikkate alındığında ortaya şöyle bir tablo çıktı. Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, metreküp başına Avrupa başkentleri arasında en ucuz gazı Türkiye kullanıyor. Ankara'da doğal gazın konutlardaki metreküp fiyatı 4,68 lira (0,2647 avro) olurken en pahalı doğal gazı ise Hollanda 53,63 lira (3,01 avro) kullanıyor.