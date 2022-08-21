Avrupa'da en ucuz gaz Ankara'da! Avrupa krizle boğuşuyor: Acil durum planına geçtiler

AVRUPA ACİL DURUM PLANINA GEÇTİ

AB, Rusya'nın gaz vanalarını tamamen kapatması ihtimaline karşı enerji tasarrufu için hazırladığı gaz acil durum planını 9 Ağustos'ta devreye aldı. Planla, AB ülkelerinin Mart 2023'ün sonuna kadar gaz tüketimini, son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla gönüllü olarak yüzde 15 azaltmaları öngörülüyor. Bunun yeterli olmaması durumunda tasarruf önlemlerinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. AB Komisyonu ise yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, bölgede gaz depolarını doldurmaya yönelik çalışmalar da hızlandı.

KÜRESEL REZERVİN %24'Ü RUSYA'NIN

Dünya genelinde elektrik üretimi ve ısınmada kullanılan kaynakların başında doğal gaz geliyor. Dünyada en fazla doğal gaz rezervi de Rusya'da bulunuyor. Toplam rezervin yaklaşık yüzde 24'ü Rusya'nın elinde yer alıyor. Özellikle Rusya'ya karşı uygulanan ambargo fiyatların katlanmasına neden oldu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden bazıları da sübvansiyon uygulayıp, tüketicisini fiyat artışına karşı korumaya çalıştı.