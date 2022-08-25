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Haberler Dünya Avrupa’daki kriz dalga dalga yayılıyor! Sebep: Enflasyon! İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda...

Avrupa’daki kriz dalga dalga yayılıyor! Sebep: Enflasyon! İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda...

Rusya ve Ukrayna'nın aylar önce başlayan savaşı Avrupa'yı derinden vurdu. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan grevler dalga dalga yayılıyor. İngiltere, Almanya, İspanya ve Hollanda'da farklı sektörlerdeki işçi sendikaları toplu grev kararı aldı.

25.08.2022 11:33 - Son Güncelleme: 25.08.2022 11:33
Avrupa’daki kriz dalga dalga yayılıyor! Sebep: Enflasyon! İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda...

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'daki en büyük insani dram olarak nitelendirilen Ukrayna'daki savaş, 6 ayı geride bırakırken, savaşın etkileri yalnız bu ülkede değil, Avrupa'da da hissedilmeye başlandı.

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Avrupa’daki kriz dalga dalga yayılıyor! Sebep: Enflasyon! İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda...

Enerji alanında Rusya'ya ciddi oranda bağımlı olan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Moskova yönetimine yönelik 7 yaptırım paketini hayata geçirdi. Ancak Rusya'yı cezalandırmak amacıyla yürürlüğe giren ambargolar, yalnız bu ülkeyi değil Avrupa'yı da ciddi oranda ekonomik darboğaza sürükledi.

Avrupa’daki kriz dalga dalga yayılıyor! Sebep: Enflasyon! İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda...

Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

Avrupa’daki kriz dalga dalga yayılıyor! Sebep: Enflasyon! İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda...

Halihazırda İngiltere'nin yük taşımacılığındaki en önemli limanlarından olan Felixstowe'un yaklaşık 1900 çalışanı ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da temizlik işçilerinin grevleri sürüyor.

Geçen ay greve giden ceza avukatları da 22 Ağustos'ta yaptıkları oylama sonucu gelecek ay için yeniden grev kararı aldı. Ceza avukatları, İngiltere ve Galler'de 5 Eylül'den itibaren süresiz olarak iş bırakacak.

İngiltere'de posta servisi ve telekomünikasyon sektörü çalışanları da gelecek günlerde iş bırakma eylemi yapacak. İskoçya'da sağlık çalışanları da gelecek günlerde greve gitme yönünde oy kullandı.

Avrupa’daki kriz dalga dalga yayılıyor! Sebep: Enflasyon! İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda...

ALMANYA'DA 35 MİLYON AVROYA MAL OLAN GREV

Almanya'da tatil dönemine rağmen 27 Temmuz'da Verdi Sendikasının çağrısı üzerine Lufthansa şirketinde yer personeli, ücretlerde artış yapılması talebiyle uyarı grevine gitti. Ülkenin en önemli havalimanlarından olan Münih ve Frankfurt havalimanları grev nedeniyle kilitlendi.

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