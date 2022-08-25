Avrupa’daki kriz dalga dalga yayılıyor! Sebep: Enflasyon! İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda...

Halihazırda İngiltere'nin yük taşımacılığındaki en önemli limanlarından olan Felixstowe'un yaklaşık 1900 çalışanı ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da temizlik işçilerinin grevleri sürüyor.

Geçen ay greve giden ceza avukatları da 22 Ağustos'ta yaptıkları oylama sonucu gelecek ay için yeniden grev kararı aldı. Ceza avukatları, İngiltere ve Galler'de 5 Eylül'den itibaren süresiz olarak iş bırakacak.

İngiltere'de posta servisi ve telekomünikasyon sektörü çalışanları da gelecek günlerde iş bırakma eylemi yapacak. İskoçya'da sağlık çalışanları da gelecek günlerde greve gitme yönünde oy kullandı.