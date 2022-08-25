Avrupa’daki kriz dalga dalga yayılıyor! Sebep: Enflasyon! İngiltere, Almanya, İspanya, Hollanda...
Rusya ve Ukrayna'nın aylar önce başlayan savaşı Avrupa'yı derinden vurdu. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan grevler dalga dalga yayılıyor. İngiltere, Almanya, İspanya ve Hollanda'da farklı sektörlerdeki işçi sendikaları toplu grev kararı aldı.
Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.
İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.
Halihazırda İngiltere'nin yük taşımacılığındaki en önemli limanlarından olan Felixstowe'un yaklaşık 1900 çalışanı ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da temizlik işçilerinin grevleri sürüyor.
Geçen ay greve giden ceza avukatları da 22 Ağustos'ta yaptıkları oylama sonucu gelecek ay için yeniden grev kararı aldı. Ceza avukatları, İngiltere ve Galler'de 5 Eylül'den itibaren süresiz olarak iş bırakacak.
İngiltere'de posta servisi ve telekomünikasyon sektörü çalışanları da gelecek günlerde iş bırakma eylemi yapacak. İskoçya'da sağlık çalışanları da gelecek günlerde greve gitme yönünde oy kullandı.
ALMANYA'DA 35 MİLYON AVROYA MAL OLAN GREV
Almanya'da tatil dönemine rağmen 27 Temmuz'da Verdi Sendikasının çağrısı üzerine Lufthansa şirketinde yer personeli, ücretlerde artış yapılması talebiyle uyarı grevine gitti. Ülkenin en önemli havalimanlarından olan Münih ve Frankfurt havalimanları grev nedeniyle kilitlendi.