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    • Dünya
    • 29.08.2022 16:23
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    • 29.08.2022 16:39
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    Avrupa'daki enerji krizinde acil durum alarmı: "Müdahaleye hazırlanıyoruz"

    Son dakika haberi! AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi. Öte yandan Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Çekya Cumhuriyeti, enerji piyasalarındaki artışa bir çözüm görüşmek üzere enerji bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Avrupa’daki enerji krizinde acil durum alarmı

    Avrupa Birliği (AB), hızla artan fiyatlara karşı elektrik piyasasına acil müdahalede bulunmayı planlıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Slovenya'daki Bled Stratejik Forumu'nda Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin konuştu.

    Von der leyen, Avrupa'da Rus fosil yakıtları döneminin sona erdiğini ve enerji şantajından kurtularak küresel kuralları daha güçlü savunacaklarını söyledi.

    Elektrik piyasasının farklı koşular ve amaçlar için geliştirildiğini anımsatan von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.

    Von der leyen, "Şu anda bir acil müdahale ve elektrik piyasasının yapısal reformu üzerinde çalışıyoruz. Elektrik için gerçekten işleyen ve bizi tekrar dengeye getirecek yeni bir piyasa modeline ihtiyacımız var." diye konuştu.

    AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak.

    Bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.

    Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor. Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu piyasanın da dengesini bozdu.

    ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
    Öte yandan Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Çekya Cumhuriyeti, enerji piyasalarındaki artışa bir çözüm görüşmek üzere enerji bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

    Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, 9 Eylül'de Brüksel'de acil bir toplantı gerçekleşeceğini ve toplantıda enerji kriziyle mücadeleye yönelik somut önlemler tartışılacağını açıkladı.

        Sikela, Çek yetkililerin elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz fiyatlarına üst sınır getirilmesini önerdiklerini söyledi. Sikela, Prag'da gazetecilere verdiği demeçte, "enerji piyasası işleyişi durdurdu ve bunu düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

        Çek Başbakanı Petr Fiala da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile insanların ve işletmelerin diğer üye ülkeler tarafından desteklenebilecek yüksek enerji maliyetleriyle başa çıkmalarına yardımcı olacak olası yollar hakkında konuştuğunu söyledi.

        Fiala ayrıca, enerji kriziyle mücadelede pan-Avrupa yaklaşımlarını görüşmek üzere Pazartesi günü Prag'da Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya gelecek.

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