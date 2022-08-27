'Vovk' canına! Dünyayı sarsan Darya Dugina suikastinde şoke eden yeni ayrıntılar: Kiralık daire, Natalya Vovk ve bomba...





BABA İDDİALARI YALANLADI

Soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki iki ajan, Mini Cooper'la sınırı geçtikten sonra soluğu Moskova'da aldı.



Darya'nın yaşadığı apartmanın alt katında daire kiraladı. Genç kadını adım adım takip etmeye başladı. Bombalı düzeneği, patlayıcı uzmanı olan Vovk hazırladı. İkili suikattan sonra Estonya'ya kaldı. İki çocuk annesi olan Vovk'un son olarak Avusturya'da görüldüğü iddiası ortaya atıldı.