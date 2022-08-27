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    'Vovk' canına! Dünyayı sarsan Darya Dugina suikastinde şoke eden yeni ayrıntılar: Kiralık daire, Natalya Vovk ve bomba...

    Darya Dugina, suikasta uğradı. Katili Ukraynalı iki kadın ajan çıktı. Natalya Vovk ve Sofia Mihaylovn hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre ikili, genç kadının alt katında daire kiraladı. Bombayı da patlayıcı uzmanı Vovk hazırladı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    ’Vovk’ canına

    Rusya, Putin'in fikir babası Aleksandr Dugin'in kızı Darya'ya yapılan suikastla sarsıldı! Geçtiğimiz hafta katıldığı festivalden ayrıldığı sırada aracında bombalı saldırıya uğrayan Darya, kurtarılamadı.

    Rusya istihbaratı (FSB), Ukrayna gizli servisini suçladı. Suikastın şifreleri ise şok etkisi yarattı.





    Buna göre sınırı anne kız kılığında geçen Ukraynalı ajanlar Natalya Vovk ile Shaban Sofia Mihaylovn, bir ay boyunca Darya'yı takibe aldı.


    Shaban Sofia Mihaylovn

    Olayın yaşandığı gün de aracına bombalı düzeneği yerleştirmeyi başardı.



        BABA İDDİALARI YALANLADI
        Soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki iki ajan, Mini Cooper'la sınırı geçtikten sonra soluğu Moskova'da aldı.

        Darya'nın yaşadığı apartmanın alt katında daire kiraladı. Genç kadını adım adım takip etmeye başladı. Bombalı düzeneği, patlayıcı uzmanı olan Vovk hazırladı. İkili suikattan sonra Estonya'ya kaldı. İki çocuk annesi olan Vovk'un son olarak Avusturya'da görüldüğü iddiası ortaya atıldı.



        Rus haber ajansı RIA Novosti ise Natalya Vovk'un babasıyla röportaj yaptı. Babanın sözleri kafa karıştırdı: Kızım Ukrayna ordusunda görev aldı. Sağlık sorunları nedeniyle ordudan ayrıldı. Ancak söz konusu saldırıyı o yapmadı! Mini Cooper'daki görüntüler eski!
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