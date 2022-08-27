'Vovk' canına! Dünyayı sarsan Darya Dugina suikastinde şoke eden yeni ayrıntılar: Kiralık daire, Natalya Vovk ve bomba...

Rusya, Putin'in fikir babası Aleksandr Dugin'in kızı Darya'ya yapılan suikastla sarsıldı! Geçtiğimiz hafta katıldığı festivalden ayrıldığı sırada aracında bombalı saldırıya uğrayan Darya, kurtarılamadı.
Rusya istihbaratı (FSB), Ukrayna gizli servisini suçladı. Suikastın şifreleri ise şok etkisi yarattı.
Buna göre sınırı anne kız kılığında geçen Ukraynalı ajanlar Natalya Vovk ile Shaban Sofia Mihaylovn, bir ay boyunca Darya'yı takibe aldı.
Shaban Sofia Mihaylovn
Olayın yaşandığı gün de aracına bombalı düzeneği yerleştirmeyi başardı.