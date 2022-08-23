Darya Dugina'nın suikastçısı Natalya Vovk nerede? Dünyanın gündemine oturan olayda flaş açıklama
Dünya günlerdir aşırı milliyetçi siyaset bilimci Aleksander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın suikastını sonucu hayatını kaybetmesini konuşuyor. Vladimir Putin'in beyni olarak bilinen baba Dugin, bugün kızı için bir tören düzenledi. Törende Aleksandr Dugin, ağlayarak kızının son sözlerini anlattı. Putin törene çelenk gönderirken Ukrayna'dan Rusya'nın iddialarına alaycı bir cevap geldi. Estonya da Rusya'nın "Suikastçı Natalya Vovk Estonya'ya kaçtı" iddialarına yanıt verdi.
21 Ağustos'ta katıldığı bir festival dönüşünde aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden ve Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı olan 29 yaşındaki Rus gazeteci Darya Dugina için bugün Ostankino Televizyon Kulesi'ndeki salonda cenaze töreni gerçekleştirildi.
Törene saldırının asıl hedefi olduğu ileri sürülen ancak araçta bulunmayan siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Leonid Slutsky, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Rus senatör Elena Mizulina, Rus parlamentosu milletvekilleri, Dugina'nın ailesi ve dostları katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinin temsilcileri ile çok sayıda önemli isim de törene çelenk gönderirken, iki saat süren tören öncesi polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.
"SAVAŞ KARANLIK İLE AYDINLIK ARASINDA"
Törende konuşan Aleksandr Dugin kızıyla son konuşmasından bahsederek, "Son kez onunla festivalde konuştuk. Bana 'baba kendimi bir savaşçı ve kahraman gibi hissediyorum. Halkımla, ülkemle beraber olmak istiyorum' dedi. Bu düşünce onun için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki savaşa da değinen Dugin, savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
"Politik duruma bakarsak bu savaş Ukrayna ile bir savaş değil. Karanlık ile aydınlık arasında bir savaş."
ALAY ETTİLER
Ukraynalı yetkililer, aşırı milliyetçi adamın kızı Darya Dugina'nın bir araba bombalı saldırısında öldürülmesinin arkasında özel servislerinin olduğu yönündeki Rusya'nın suçlamasıyla alay etti. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, "Bu şekilde çalışmıyoruz" dedi.