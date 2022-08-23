Darya Dugina’nın suikastçısı Natalya Vovk nerede? Dünyanın gündemine oturan olayda flaş açıklama

"SAVAŞ KARANLIK İLE AYDINLIK ARASINDA"

Törende konuşan Aleksandr Dugin kızıyla son konuşmasından bahsederek, "Son kez onunla festivalde konuştuk. Bana 'baba kendimi bir savaşçı ve kahraman gibi hissediyorum. Halkımla, ülkemle beraber olmak istiyorum' dedi. Bu düşünce onun için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Dugin, savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Politik duruma bakarsak bu savaş Ukrayna ile bir savaş değil. Karanlık ile aydınlık arasında bir savaş."