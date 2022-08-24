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    • Dünya
    • 24.08.2022 13:48
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    • 24.08.2022 16:43
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    Rusya'yı sarsan suikast! Natalya Vovk nerede? Avusturya'da görüldü iddiası ortalığı karıştırdı

    Rusya'da Vladimir Putin'in beyni olarak bilinen Aleksandr Dugin'e yönelik suikast girişiminde kızı Darya Dugina öldürülmüştü. Rusya Federal Servisi (FSB), saldırının Ukrayna Özel Servisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Suikastçının Natalia Vovk olduğu ve olaydan sonra Estonya'ya kaçtığı açıklayan FSB, Vovk'un Azov Taburu'yla bağlantılı bir casus olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, suçlamalarını redderken, Ukrayna yanlısı Telegram hesapları, Natalia'nın Andrey Vovk isimli ilk kocasının Donbas'taki ayrılıkçılarla bağlantıları olduğunu öne sürdü. Şimdi ise akıllardaki soru Vovk nerede? Annesi Vovk'un nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak son gelen iddialar ise suikastçı kadın Avusturya'da iki kadın ve bir çocukla otele girerken görüldü. Natalia Vovk'un kuzeni Oksana Soshenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Natalia Vovk'u suikast girişimine katılmaya zorlayabileceğini ve askeri okul öğrencisi olan oğlunu cepheye göndererek kendisine şantaj yapabileceğini söyledi. Bir başka suikast haberi daha Rusya'yı sarstı. Ukrayna'da Rus kontrolünde ola Mykhailivka kasabasının valisi İvan Suşko, aracına koyulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

    Ukrayna: Suikastçı ayrılıkçılarla bağlantısı

    Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Rusya'nın suçlamalarının aksine Ukrayna cephesi olayla ilişkisini reddediyor. Ukrayna yanlısı hesaplar, Natalia'nın ilk kocasının Donbas'taki ayrılıkçılarla bağlantıları olduğunu iddia etti.

    Dugina'yı öldüren Vovk'un Rusya girişi ve Estonya'ya kaçısı | Video

    UKRAYNA GİZLİ SERVİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ
    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) geçtiğimiz günlerde saldırının arkasında Ukrayna gizli servisinin olduğunu iddia etti ve Natalya Vovk isimli Ukraynalı kadını ifşa etti.

    Suikastı geçekleştirdiği iddia edilen Natalya Vovk bir anda dünya gündeminin bir numaralı manşeti haline geldi.

    AZOV TABURU BAĞLANTILI İDDİASI
    Rusya Vovk'un, Darya Dugina'yı haftalarca takip eden Ukraynalı bir casus olduğunu Azov taburu ile bağlantısı olduğunu öne sürüyor.

        Cinayet ile herhangi bir bağlantıyı reddeden Kiev yönetimi ise Vovk'un kendilerine hizmet ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını ve Moskova'nın açıklamalarının çelişkili olduğunu belirtiyor.

        DÜNYANIN KONUŞTUĞU KADIN KİM?
        Rusya Federal Güvenlik Servisi, Natalya'nın 1976'da Ukrayna'nın Mariupol şehrinde doğduğunu söylüyor.

        Kremlin yanlısı Telegram kanallarında kadının soyadının 'Shaban' olduğu iddia edildi. Facebook'un Rusya'daki karşılığı olan VKontakte'de silinen bir profil söz konusu iddiaları doğrular nitelikte.

        Sitede en son 2016 yılında aktif görünen Natalya Shaban'a (Vovk) ait bir profil yer alıyor.

        RUSYA KİMLİĞİNİ YAYINLADI
        Rusya'nın ana haber kanalı RIA, Natalya'nın babasının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eski bir üyesi olduğunu iddia ederken, FSB de kadının Azak Taburu üyesi olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir fotoğrafını yayınladı.

            Azak Taburu ise yaptığı duyuru ile söz konusu kadının hiçbir zaman birliğe üye olmadığını ve Rusya'nın yalan söylediğini açıkladı.

            UKRAYNA: AYRILIKÇILARLA BAĞLANTILI
            Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak ,söz konusu iddiaları 'Moskova'nın kurgusu' olarak reddederken, Ukrayna yanlısı Telegram hesapları, Natalya'nın Andrey Vovk isimli ilk kocasının Donbas'taki ayrılıkçılarla bağlantıları olduğunu öne sürdü.


            Alexander Dugin ve kızı Darya Dugina

            Söz konusu adamın Ukrayna'dan ayrılmak için sahte bir referandum düzenlediği, bu nedenle de Natalya'nın Ukrayna'dan çok Rusya'ya sempati duyduğu öne sürülüyor.

            NATALYA VOVK NEREDE? AVUSTURYA'DA GÖRÜLDÜ İDDİASI
            Şimdi ise akıllardaki soru suikastçı Natalya Vovk nerede?

            Vovk'un annesi kızının nerede olduğuyla ilgili "Benim için çok büyük bir şok oldu çünkü öncelikle onun nerede olduğunu bile bilmiyordum. Konuşmadı" dedi. Kremlin yanlısı Telegram kanalları, Vovk'un suikasttan sonra batıya doğru hareket ettiğini ve en son Avusturya'da iki kadın ve bir çocukla bir otele girerken görüldüğünü söylüyor.

            NATALYA VOVK'UN GEÇMİŞİYLE İLGİLİ İLGİNÇ DETAYLAR
            REN TV'ye göre Pavel Vovk, Natalya Vovk'un gerçekten altı ay orduda hizmet ettiğini , ancak daha sonra ameliyat olması ve kafatasına titanyum bir plaka yerleştirmesi gerektiğini söyledi. Bundan sonra kadın, telefon operatörü olarak merkeze transfer edildi ve oradan ayrıldı. Özel operasyondan sonra düşmanlıklardan uzaklaştı, Fransa, Polonya'da yaşadı, ardından geçici olarak Ukrayna'ya döndü. Kızının Rusya'ya nasıl getirildiğini Pavel Vovk bilmiyor.

            VOVK'UN OĞLUNA ŞANTAJ İDDİASI
            Daha önce, Natalia Vovk'un kuzeni Oksana Soshenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Natalia Vovk'u suikast girişimine katılmaya zorlayabileceğini ve askeri okul öğrencisi olan oğlunu cepheye göndererek kendisine şantaj yapabileceğini söyledi. Özel operasyon başladıktan sonra eve gitmesine izin verilmiyor.

            Vovk'un akrabalarından hiçbirinin, Daria Dugina cinayetine karıştığına inanmadığını ve olası nedenleri hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtmek önemlidir.

            İSTİHBARAT SAVAŞLARINDA SUİKAST DÖNEMİ
            Dugina'nın öldürülmesine misilleme yapma kararı alan Rusya kritik bir ismi hedef aldı. Ukraynalı üst düzey istihbaratçı Kirovograd bölgesi sorumlusu Oleksandr Nakonechny evinde ölü bulundu. Nakonechny'in intihar ettiğini öne sürüldü ancak Rusya'ya yakın kaynaklar suikast gerçekleştirildiğini duyurdu.

                UKRAYNA'DAN CEVAP: RUSYA VALİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
                Dugina'nın ölümünün sarsıntıları sürerken Rusya tarafında bir suikast daha gerçekleştirildi. Rusya ordusunun kontrolünde olan Ukrayna'nın Mykhailivka kasabasında Moskova tarafından atanmış olan sözde Vali İvan Suşko'nun aracına bomba yerleştirildiği kaydedildi.

                Nükleer santral nedeniyle dünyanın gündeminden düşmeyen Zaporijya kentine bağlı kasaba gerçekleştirilen saldırıa Suşko'nun ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

                HERSON YETKİLİSİ SON ANDA KURTULDU
                Rusya tarafından Zaporijya çevresindeki yönetimini götüren Vladimir Rogov, Suşko'nun aracının altına bir patlayıcı yerleştirildiğini ifade etti.

                Aynı zamanda dün ise sözde Herson bölgesi yetkilisi Igor Telegin'e de bombalı saldırı girişiminde bulunulduğu; ancak Telegin'in son anda kurtulduğu ifade edildi.

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                Haberler Dünya Rusya'yı sarsan suikast! Natalya Vovk nerede? Avusturya'da görüldü iddiası ortalığı karıştırdı
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