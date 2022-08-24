UKRAYNA: AYRILIKÇILARLA BAĞLANTILI

Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak ,söz konusu iddiaları 'Moskova'nın kurgusu' olarak reddederken, Ukrayna yanlısı Telegram hesapları, Natalya'nın Andrey Vovk isimli ilk kocasının Donbas'taki ayrılıkçılarla bağlantıları olduğunu öne sürdü.



Alexander Dugin ve kızı Darya Dugina

Söz konusu adamın Ukrayna'dan ayrılmak için sahte bir referandum düzenlediği, bu nedenle de Natalya'nın Ukrayna'dan çok Rusya'ya sempati duyduğu öne sürülüyor.

NATALYA VOVK NEREDE? AVUSTURYA'DA GÖRÜLDÜ İDDİASI

Şimdi ise akıllardaki soru suikastçı Natalya Vovk nerede?

Vovk'un annesi kızının nerede olduğuyla ilgili "Benim için çok büyük bir şok oldu çünkü öncelikle onun nerede olduğunu bile bilmiyordum. Konuşmadı" dedi. Kremlin yanlısı Telegram kanalları, Vovk'un suikasttan sonra batıya doğru hareket ettiğini ve en son Avusturya'da iki kadın ve bir çocukla bir otele girerken görüldüğünü söylüyor.

NATALYA VOVK'UN GEÇMİŞİYLE İLGİLİ İLGİNÇ DETAYLAR

REN TV'ye göre Pavel Vovk, Natalya Vovk'un gerçekten altı ay orduda hizmet ettiğini , ancak daha sonra ameliyat olması ve kafatasına titanyum bir plaka yerleştirmesi gerektiğini söyledi. Bundan sonra kadın, telefon operatörü olarak merkeze transfer edildi ve oradan ayrıldı. Özel operasyondan sonra düşmanlıklardan uzaklaştı, Fransa, Polonya'da yaşadı, ardından geçici olarak Ukrayna'ya döndü. Kızının Rusya'ya nasıl getirildiğini Pavel Vovk bilmiyor.

VOVK'UN OĞLUNA ŞANTAJ İDDİASI

Daha önce, Natalia Vovk'un kuzeni Oksana Soshenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Natalia Vovk'u suikast girişimine katılmaya zorlayabileceğini ve askeri okul öğrencisi olan oğlunu cepheye göndererek kendisine şantaj yapabileceğini söyledi. Özel operasyon başladıktan sonra eve gitmesine izin verilmiyor.

Vovk'un akrabalarından hiçbirinin, Daria Dugina cinayetine karıştığına inanmadığını ve olası nedenleri hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtmek önemlidir.