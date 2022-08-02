Çin ve ABD arasında "savaş" çıkaracak restleşme! Dünya anbean o uçağı takip ediyor: Pelosi uçakta mı?
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş henüz sürerken, dünya Sırbistan - Kosova ve ABD - Çin arasındaki krizlerle sarsıldı. ABD ile Çin arasında yaşanan restleşmelerle birlikte, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik turunda Tayvan'ı ziyaret etme planı ipleri gerdi. Çin'den gelen "vururuz" tehdidi sonrası Pelosi ziyaret listesinden Tayvan'ı çıkarmıştı. CNN ve Tayvan medyasından gelen son dakika haberleri sonrası tüm dünya o uçağa kilitlendi.
02.08.2022 13:54 - Son Güncelleme: 02.08.2022 13:57
Bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyareti ortalığı karıştırdı. ABD ve Çin arasında büyük restleşme yaşanmıştı. 'Pelosi Tayvan'a gidecek mi?' sorusu hala yanıt ararken tüm dünya o uçağa kilitlendi.
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin Çin'in egemenliğine zarar vereceğini söyledi.