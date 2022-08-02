Çin ve ABD arasında "savaş" çıkaracak restleşme! Dünya anbean o uçağı takip ediyor: Pelosi uçakta mı?

İLİŞKİLERİ BALTALAR

Zhang, Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti için, "Böyle bir ziyaret, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Tayvan Boğazı'ndaki barış ve güvenliğin sarsılmasına yol açacaktır ve Pekin ile Washington arasındaki ilişkileri baltalayacaktır." ifadelerini kullandı.