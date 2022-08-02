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Haberler Dünya Çin ve ABD arasında "savaş" çıkaracak restleşme! Dünya anbean o uçağı takip ediyor: Pelosi uçakta mı?

Çin ve ABD arasında "savaş" çıkaracak restleşme! Dünya anbean o uçağı takip ediyor: Pelosi uçakta mı?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş henüz sürerken, dünya Sırbistan - Kosova ve ABD - Çin arasındaki krizlerle sarsıldı. ABD ile Çin arasında yaşanan restleşmelerle birlikte, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik turunda Tayvan'ı ziyaret etme planı ipleri gerdi. Çin'den gelen "vururuz" tehdidi sonrası Pelosi ziyaret listesinden Tayvan'ı çıkarmıştı. CNN ve Tayvan medyasından gelen son dakika haberleri sonrası tüm dünya o uçağa kilitlendi.

02.08.2022 13:54 - Son Güncelleme: 02.08.2022 13:57
Çin ve ABD arasında savaş çıkaracak restleşme! Dünya anbean o uçağı takip ediyor: Pelosi uçakta mı?

Bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyareti ortalığı karıştırdı. ABD ve Çin arasında büyük restleşme yaşanmıştı. 'Pelosi Tayvan'a gidecek mi?' sorusu hala yanıt ararken tüm dünya o uçağa kilitlendi.

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Çin ve ABD arasında savaş çıkaracak restleşme! Dünya anbean o uçağı takip ediyor: Pelosi uçakta mı?

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin Çin'in egemenliğine zarar vereceğini söyledi.

Çin ve ABD arasında savaş çıkaracak restleşme! Dünya anbean o uçağı takip ediyor: Pelosi uçakta mı?

BM Güvenlik Konseyi ağustos ayı dönem başkanlığının Çin'e geçmesi dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Zhang, Pelosi'nin Hint-Pasifik temasları çerçevesinde Tayvan ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve ABD arasında savaş çıkaracak restleşme! Dünya anbean o uçağı takip ediyor: Pelosi uçakta mı?

İLİŞKİLERİ BALTALAR
Zhang, Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti için, "Böyle bir ziyaret, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile Tayvan Boğazı'ndaki barış ve güvenliğin sarsılmasına yol açacaktır ve Pekin ile Washington arasındaki ilişkileri baltalayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin ve ABD arasında savaş çıkaracak restleşme! Dünya anbean o uçağı takip ediyor: Pelosi uçakta mı?

BÜYÜK TEHLİKE
Pelosi'nin ziyaretinin Çin için büyük bir tehlike ve provokasyon oluşturacağını ve bunun için kararlı önlemler alacaklarını belirten Zhang, ABD'yi ülkesinin toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

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