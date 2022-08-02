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Çin- ABD ve Tayvan üçgeninde gerilimin iyice yükselmesiyle, ülkelerin askeri güçleri merak konusu oldu İşte Global Power Askeri Güç Sıralaması

Çin-Tayvan arasında gerilim gitgide yükseliyor.Son olarak ABD Temsilciler Başkanı Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tüm uyarılara rağmen Tayvan'a gitmesiyle Çin adeta teyekkuza geçti. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Hua Chunying açıklamada bulunarak, şayet Çin'in emegenliğini tehdit eden bir durum olursa ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğini belirtti. Çin-ABD ve Taylan üçgeninde tansiyon yükselirken ülkelerin ordu güçleri merak konusu oldu. İşte 'Global Power Askeri Güç Sıralaması'na göre orduların son durumunu sizler için derledik.

02.08.2022 23:34 - Son Güncelleme: 02.08.2022 23:34
Çin-ABD ve Tayvan’ın askeri güçleri

Rusya-Ukrayna savaşının yankıları sürmeye devam ederken, Çin-Tayvan arasında ABD'nin de müdahil olmasıyla gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor.

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Çin-ABD ve Tayvan’ın askeri güçleri

Son olarak ABD Temsilciler Başkanı Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik kongre heyetinin tüm uyarılara rağmen Tayvan'a gitmesiyle Çin adeta teyakkuza geçti.

Çin-ABD ve Tayvan’ın askeri güçleri

Böylece iki haftadır ABD-Çin gerilimine dene sebep olan ziyaret gerçekleşmiş oldu.

Çin-ABD ve Tayvan’ın askeri güçleri

70 YILDIR SÜREN ASKERİ GERİLİM
Tayvan ile Çin ana karası arasındaki cepheleşme, 1949'dan bu yana geçen 70 yılı aşkın sürede bölgede çok sayıda çatışma ve askeri gerilime sebep oldu.

Çin-ABD ve Tayvan’ın askeri güçleri

GERİLİMİ DAHA ARTTIRAN NANCY PELOSİ'NİN ZİYARETİ
ABD Temsilciler Başkanı Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tüm uyarılara rağmen Tayvan'a gitmesiyle Çin adeta teyekkuza geçti.

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