Washington - Pekin hattında 2 saat 17 dakikalık telefon zirvesi! Biden, Şi Cinping ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in, iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesi 2 saat 17 dakika sürdü.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Washington yerel saatiyle 08.33'te (TSİ 15.33) başlayan Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in telefon görüşmesi, 10.50'de (17.50) sona erdi.
Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5'inci görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
TAYVAN GERİLİMİ!
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret, iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açmıştı.