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    • Dünya
    • 28.07.2022 18:38
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    • 28.07.2022 18:51
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    Washington - Pekin hattında 2 saat 17 dakikalık telefon zirvesi! Biden, Şi Cinping ile görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki sorunların masaya yatırıldığı görüşme 2 saat 17 dakika sürdü. Görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.

    Washington - Pekin hattında 2 saat 17 dakikalık zirve

    ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in, iki ülke arasındaki sorunları ele aldığı telefon görüşmesi 2 saat 17 dakika sürdü.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Washington yerel saatiyle 08.33'te (TSİ 15.33) başlayan Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in telefon görüşmesi, 10.50'de (17.50) sona erdi.



    Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5'inci görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.



    TAYVAN GERİLİMİ!
    Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağını açıkladığı ziyaret, iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açmıştı.



        GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI PAYLAŞILMADI
        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, görüşmede, Çin'in Tayvan'a karşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki "saldırgan tavrının", ekonomik ilişkilerdeki gerginliğin ve Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına karşı tutumunun ele alınacağını aktarmıştı.

        Biden, henüz bu konuda bir karara varmadığını açıklasa da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağının da bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyordu.



        Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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        Washington - Pekin hattında 2 saat 17 dakikalık zirve
        Haberler Dünya Washington - Pekin hattında 2 saat 17 dakikalık telefon zirvesi! Biden, Şi Cinping ile görüştü
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