İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den ikiyüzlü açıklama: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik talebinde bulunurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdikleri desteğe dikkat çekerek 'Evet demeyiz' ifadeleriyle vetonun sinyalini vermişti.
İsveç'te terör örgütlü destekçileri cirit atarken diğer yandan NATO üyeliği talebi de devam ediyor.
ANN LINDE'DE İKİYÜZLÜLÜK ÖRNEĞİ
Daha önce terör örgütü PKK'lı isimlerle defalarca kez görüşen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO Zirvesi öncesi Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını iddia etti.
Linde, İsveç'in NATO konusunda Türkiye ile yaptığı müzakereler hakkında devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'NİN TENDİŞELERİNİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ"
İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi sırasında yapılacak görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü dile getiren Linde, "Normal bir görüşmede olduğu gibi bazı konularda farklı düşünüyoruz. Buna rağmen birbirimizin görüşlerine saygı duyarak anlaşma yolu bulabiliriz. Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK hakkında Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını kaydeden Linde, bu konuda da ciddi olduklarının Türkiye tarafından da görüldüğünü düşündüğünü söyledi.
İsveç'in silah ihracatı konusunda dünyanın en sıkı düzenlemelerinden birine sahip olduğunu aktaran Linde, "Türkiye ile birbirimizi savunacağımız bir askeri ittifaka girersek ona göre karar verilir. İleriye dönük somut adımlar atmamız için de fırsatlar var." dedi.
LİNDE PKK'LI İSİMLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde geçtiğimiz Mart ayında PKK/YPG'li sözde komutan Nesrin Abdullah ile İsveç parlamentosunda biraraya geldi.