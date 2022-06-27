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    • Dünya
    • 27.06.2022 15:28
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    • 27.06.2022 15:34
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    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den ikiyüzlü açıklama: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz

    Daha önce PKK'lı isimlerle defalarca kez görüşen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO Zirvesi öncesi ikiyüzlü bir açıklamaya imza attı. Ann Linde, Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını iddia etti.

    takvim.com.tr
    İkiyüzlüsünüz!

    İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik talebinde bulunurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdikleri desteğe dikkat çekerek 'Evet demeyiz' ifadeleriyle vetonun sinyalini vermişti.

    İsveç'te terör örgütlü destekçileri cirit atarken diğer yandan NATO üyeliği talebi de devam ediyor.

    ANN LINDE'DE İKİYÜZLÜLÜK ÖRNEĞİ
    Daha önce terör örgütü PKK'lı isimlerle defalarca kez görüşen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO Zirvesi öncesi Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye aldıklarını iddia etti.

    Linde, İsveç'in NATO konusunda Türkiye ile yaptığı müzakereler hakkında devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

    "TÜRKİYE'NİN TENDİŞELERİNİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ"
    İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi sırasında yapılacak görüşmelerin olumlu geçeceğini düşündüğünü dile getiren Linde, "Normal bir görüşmede olduğu gibi bazı konularda farklı düşünüyoruz. Buna rağmen birbirimizin görüşlerine saygı duyarak anlaşma yolu bulabiliriz. Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Terör örgütü PKK hakkında Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını kaydeden Linde, bu konuda da ciddi olduklarının Türkiye tarafından da görüldüğünü düşündüğünü söyledi.

    İsveç'in silah ihracatı konusunda dünyanın en sıkı düzenlemelerinden birine sahip olduğunu aktaran Linde, "Türkiye ile birbirimizi savunacağımız bir askeri ittifaka girersek ona göre karar verilir. İleriye dönük somut adımlar atmamız için de fırsatlar var." dedi.

    LİNDE PKK'LI İSİMLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde geçtiğimiz Mart ayında PKK/YPG'li sözde komutan Nesrin Abdullah ile İsveç parlamentosunda biraraya geldi.

        İsveç meclisinde bağımsız milletvekili olarak görev yapan PKK yanlısı İran asıllı Amineh Kakabaveh'ın duyurduğu toplantıda, Nesrin Abdullah'ın İsveçli bakan Linde'den destek isteği belirtildi.

        İLK SKANDALI DEĞİL
        Terör örgüyü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'ye destekleriyle bilinen Ann Linde'nin daha öncede defalarca PKK/YPG'li sözde üst düzey yöneticilerle biraraya gelip destek verdiği biliniyor.

        İsveçli Bakan Linde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde eş Başkanı İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Linde, İsveç'in maddi olarak örgüte yardım edeceğini de açıklamıştı.

        TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMASI SONRASI SERT TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
        13 Ekim 2020'de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlığını dile getirerek "Türkiye Suriye'den çekillsin" şeklindeki skandal ifadeler kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz?" diyerek Linde'ye sert yanıt verdi.

        STOCKHOLM'DEKİ SKANDAL GÖRÜNTÜLER
        Geçtiğimiz haftalarda İsveç'in Başkenti Stockholm'de belediye binası ve kentin sembol yapılarından olan Avicii Arena'ya terörist başı Öcalan ile terör örgütünü simgelen semboller yansıtıldı.

        İSVEÇ'İN GÖBEĞİ KANDİLE DÖNDÜ
        Öte yandan Türkiye'den veto yiyen İsveç'in başkenti Stockholm'deki terör örgütü PKK/PYD'nin karargâhına girildi.

        Türkiye'nin, terör örgütüne açık desteğinden ötürü NATO'ya üye olmasına karşı çıktığı İsveç'te kapsamlı bir istihbarat çalışmasıyla bulduğumuz adreslerde çektiğimiz fotoğraflar, Stockholm'ün bir PKK/PYD ini haline geldiğini belgeliyor. Terör örgütü, farklı adreslerdeki merkezleri, NATO'ya üyelik lobisi yürüten İsveç'in Türkiye'nin tepkisinden çekinerek PKK'yı uyarması nedeniyle geçici olarak uykuya yatırdı.

        Bir süreliğine faaliyetleri durdurulan merkezlerdeki örgüt yöneticileri ve mensupları tek merkez olarak İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındı. Fridhemsgatan 44-46 112 40 Stockholm adresinde yer alan İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin karargâhına girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarının çerçevelenip sergilendiği bölüme de girildi ve tüm örgütsel malzemeleri görüntülendi.

            PKK'nın geçici olarak kapattığı adresleri tek tek fotoğraflandı.

            ÖLÜ HÜCRE TAKTİĞİYLE UYKUYA YATTILAR
            NATO'ya üyelik için niyetlenince örgütün siyasi ve kültürel faaliyet adı altında lobi yaptığı ve Stockholm'den de terörist devşirip dağa gönderdiği merkezlerin en önemlilerinden olan Hammarby Fabriksvag 23 12033 Stockholm adresindeki PYD bürosu da İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi adı verilen yere taşındı. İsveç Kürt Kültür Derneği ile sözde Kürdistan Gençlik Birliği de yine İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin adresinde faaliyet göstermeye başladı. İsveç hükümetinin Türkiye'den çekinerek aldığı karar doğrultusunda İsveç gizli servisinin baskısıyla PKK ve PYD, bu sözde kültür merkezini ana karargâh gibi kullanmaya başladı. İsveç Kürt Enstitüsü'nün de yakın bir zamana kadar Wallingatan 37 Kat: 3 Stockholm adresinde faaliyet gösterdiği, ancak terör örgütü yapılanmasının kültürel ayağı olan bu enstitünün de şimdilik İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındığı belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra gerçekleştirilen bu taşınmanın geçici olduğu ve eski örgüt merkezlerinin kapısına bir süreliğine kilit vurulduğu öğrenildi. Bu bürolarda faaliyet gösteren örgüt yöneticilerinin ve mensuplarının 'ölü hücre' taktiğiyle bir süreliğine uykuya yattığı belirtildi. Yani PKK, PYD; başkent Stockholm başta olmak üzere İsveç'in birçok kentinde organizasyon faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu faaliyetlere örgüte finansman sağlanması ve dağ kadrosuna Avrupa'dan eleman göndermek gibi 'çalışmalar' da dâhil.

            Nobel Ödülleri'nin dağıtıldığı Stockholm Konser Salonu binasına PKK bayrağı yansıtıldı.


            PYD'NİN İSVEÇ SORUMLUSU ŞİAR ALİ
            Edinilen bilgilere göre İsveç'te PYD'nin temsilciliğini, Şiar Ali isminde Suriyeli bir terör örgütü yöneticisi yapıyor. 7 Ocak 1963 doğumlu olan Şiar Ali, Stockholm'e takriben 120 kilometre uzaklıktaki Korpvagen 23 802 64 Gavle adresinde ikamet ediyor. Yine bu adreste ikamet ediyor görünen Feriala Shukur'un ise Şiar Ali'nin sevgilisi olduğu öğrenildi. Şiar Ali ile İsveç devleti arasındaki bağlantıyı sağlayan isim ise Benny Gustafsson adındaki bir İsveçli. Gustafsson'un arka planda Şiar Ali üzerinden örgütün finansal meselelerinin çözümünde rol aldığı öğrenildi. Gustafsson, Rojova Dayanışma Komitesi ve Stödkomitten For Kurdistan gibi grupların kuruluşuna da yardımcı oldu. İsmi Amara olan PKK/PYD'nin İsveç'teki kadın yapılanmasının lideri ise Şükran Kaya adlı bir terör örgütü yöneticisi. Amara da, Friedhemsgatan 44, 112 40 Stockholm adresinde halen faaliyetlerine devam ediyor.


                Dağda üç yıl kaldıktan sonra örgüt faaliyetlerine Stockholm'de devam eden Zagros kod adlı Irak Süleymaniyeli terörist, PKK'nın faaliyetlerini sürdürdüğü binayı gezdirdi. Bir odada Abdullah Öcalan ve PKK'nın diğer kurucularının çerçeveli fotoğrafları da bulunuyor.


                İsveç Stockholm'deki birçok simgesel yapıya, PKK terör örgütünün sözde bayraklarının yansıtıldığı görülüyor.


                PKK/PYD, terör faaliyetlerini dernek adı altında yürütüyor.


                Şiar Ali ile İsveç devleti arasındaki bağlantıyı sağlayan isim ise Benny Gustafsson adındaki bir İsveçli.


                    YENİ TERÖR YASASI 1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
                    İsveç Meclisi'nde 31 Mayıs'ta kabul edilen yeni terör yasasının gelecek ayın başında yürürlüğe gireceği bildirildi. Yasaya göre, bir ülkeye yönelik terör amacıyla zarar verme ve kasıtlı suç işlemeye yönelik girişimler, terör suçu sayılabilecek. Aktif terör örgütü üyeliği esnasında eylem yaptığı kanıtlanan kişinin azami hapis cezası 6 yıldan 7 yıla çıkarıldı. Basit terör suçlarına yönelik zamanaşımı kaldırılacak.

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