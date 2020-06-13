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    • Dünya
    • 13.06.2020 16:55
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    • 13.06.2020 16:55
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    , 'lı sözde üst düzey yöneticilerle toplantı yapıp isteklerini dinledi!

    , terör örgütü 'nın sözde İsveç üst düzey üyeleriyle skandal bir biçimde bir araya gelerek, isteklerini 'ye karşı baskı şeklinde uyguladıklarını belirtti. Türkiye'nin 'ye barış getirmek için yaptığı operasyonları işgal olarak niteleyen Linde, Türkiye'ye durdurmak için ve () içinde her şeyi yaptığını ifade etti.

    İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den skandal harket: Terör örgütü PKK'nın sözde liderleri ile toplantı yaptı

    İsveç'te terör örgütü listesinde olmasına rağmen, 'lı sözde üst düzey yöneticiler, ile telekonferans şeklinde buluşarak isteklerini sıraladı.

    TÜRKİYE'YE "OPERASYONLARI DURDUR" BASKISI
    Terör örgütü PKK'nın İsveç'te sözde kuruluşları Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Başkanı Ahmet Karamuş, İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi (İ-NCDK) Eşbaşkanı Rıdvan Altun ve Sara Kadın Birliği Başkanı Ayşe Göktepe'nin katıldığı online toplantıda, Linde, 'ye 'de operasyonları durdurması için baskı yaptıklarını belirtti.

    "PYD İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"
    Terör örgütü PKK'nin İsveç'e uyuşturucu ve silah kaçakçılığından iş yerlerinde haraç toplamaya varan eylemlerinden hiç söz etmeyen Linde, Suriye'deki terör örgütü ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

    Türkiye'nin Suriye'ye barış getirmek için yaptığı operasyonları işgal olarak niteleyen Linde, Türkiye'ye durdurmak için ve () içinde her şeyi yaptığını ifade etti.

    Haberler Dünya İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'lı sözde üst düzey yöneticilerle toplantı yapıp isteklerini dinledi!
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