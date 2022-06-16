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Türkiye'nin NATO vetosu boşuna değil! PKK'nın kuluçka merkezi İsveç'ten skandal görüntüler

Terör örgütlerinin kuluçka merkezi olduğu için NATO yolunda Türkiye'den veto yiyen İsveç'ten skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. PKK ve YPG'ye açıktan verdiği destekle bilinen İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

16.06.2022 22:59 - Son Güncelleme: 16.06.2022 23:30
Türkiye’nin NATO vetosu boşuna değil! PKK’nın kuluçka merkezi İsveç’ten skandal görüntüler

Terör örgütü YPG/ PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.

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Türkiye’nin NATO vetosu boşuna değil! PKK’nın kuluçka merkezi İsveç’ten skandal görüntüler

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

Türkiye’nin NATO vetosu boşuna değil! PKK’nın kuluçka merkezi İsveç’ten skandal görüntüler

Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

Türkiye’nin NATO vetosu boşuna değil! PKK’nın kuluçka merkezi İsveç’ten skandal görüntüler

Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye'nin kuzeyinde halen YPG'ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti.

Türkiye’nin NATO vetosu boşuna değil! PKK’nın kuluçka merkezi İsveç’ten skandal görüntüler

İşte PKK'nın kuluçka merkezi İsveç'ten objektiflere yansıyan skandal görüntüler;

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