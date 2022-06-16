Türkiye’nin NATO vetosu boşuna değil! PKK’nın kuluçka merkezi İsveç’ten skandal görüntüler

Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye'nin kuzeyinde halen YPG'ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti.