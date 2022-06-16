Türkiye'nin NATO vetosu boşuna değil! PKK'nın kuluçka merkezi İsveç'ten skandal görüntüler
Terör örgütlerinin kuluçka merkezi olduğu için NATO yolunda Türkiye'den veto yiyen İsveç'ten skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. PKK ve YPG'ye açıktan verdiği destekle bilinen İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.
16.06.2022 22:59 - Son Güncelleme: 16.06.2022 23:30
Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.
Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.