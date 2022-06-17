Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.06.2022 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2022 06:59
    ABONE OL

    Kandil-İsveç terör hattı! Stockholm’de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün inine girildi

    Son dakika haberi! Türkiye’nin NATO üyeliğini veto ettiği İsveç’in başkenti Stockholm’de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün inine girildi. NATO'ya girmek isteyen İsveç, Türkiye'nin tepkisi üzerine PKK'yı uyardı. Örgüt birçok adresteki merkezini kapatmış gibi gösterdi. PKK'nın faaliyetlerini taşıdığı İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ni görüntülendi.

    Kandil-İsveç terör hattı!

    Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan sonra ABD'nin isteğiyle NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olmak isterken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla Türkiye'den veto yiyen İsveç'in başkenti Stockholm'deki terör örgütü PKK/PYD'nin karargâhına girildi. Türkiye'nin, terör örgütüne açık desteğinden ötürü NATO'ya üye olmasına karşı çıktığı İsveç'te kapsamlı bir istihbarat çalışmasıyla bulduğumuz adreslerde çektiğimiz fotoğraflar, Stockholm'ün bir PKK/PYD ini haline geldiğini belgeliyor. Terör örgütü, farklı adreslerdeki merkezleri, NATO'ya üyelik lobisi yürüten İsveç'in Türkiye'nin tepkisinden çekinerek PKK'yı uyarması nedeniyle geçici olarak uykuya yatırdı.

    Bir süreliğine faaliyetleri durdurulan merkezlerdeki örgüt yöneticileri ve mensupları tek merkez olarak İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındı. Fridhemsgatan 44-46 112 40 Stockholm adresinde yer alan İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin karargâhına girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarının çerçevelenip sergilendiği bölüme de girildi ve tüm örgütsel malzemeleri görüntülendi.

    PKK'nın geçici olarak kapattığı adresleri tek tek fotoğraflandı.

        ÖLÜ HÜCRE TAKTİĞİYLE UYKUYA YATTILAR
        NATO'ya üyelik için niyetlenince örgütün siyasi ve kültürel faaliyet adı altında lobi yaptığı ve Stockholm'den de terörist devşirip dağa gönderdiği merkezlerin en önemlilerinden olan Hammarby Fabriksvag 23 12033 Stockholm adresindeki PYD bürosu da İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi adı verilen yere taşındı. İsveç Kürt Kültür Derneği ile sözde Kürdistan Gençlik Birliği de yine İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin adresinde faaliyet göstermeye başladı. İsveç hükümetinin Türkiye'den çekinerek aldığı karar doğrultusunda İsveç gizli servisinin baskısıyla PKK ve PYD, bu sözde kültür merkezini ana karargâh gibi kullanmaya başladı. İsveç Kürt Enstitüsü'nün de yakın bir zamana kadar Wallingatan 37 Kat: 3 Stockholm adresinde faaliyet gösterdiği, ancak terör örgütü yapılanmasının kültürel ayağı olan bu enstitünün de şimdilik İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındığı belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra gerçekleştirilen bu taşınmanın geçici olduğu ve eski örgüt merkezlerinin kapısına bir süreliğine kilit vurulduğu öğrenildi. Bu bürolarda faaliyet gösteren örgüt yöneticilerinin ve mensuplarının 'ölü hücre' taktiğiyle bir süreliğine uykuya yattığı belirtildi. Yani PKK, PYD; başkent Stockholm başta olmak üzere İsveç'in birçok kentinde organizasyon faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu faaliyetlere örgüte finansman sağlanması ve dağ kadrosuna Avrupa'dan eleman göndermek gibi 'çalışmalar' da dâhil.

        Nobel Ödülleri'nin dağıtıldığı Stockholm Konser Salonu binasına PKK bayrağı yansıtıldı.


        PYD'NİN İSVEÇ SORUMLUSU ŞİAR ALİ
        Edinilen bilgilere göre İsveç'te PYD'nin temsilciliğini, Şiar Ali isminde Suriyeli bir terör örgütü yöneticisi yapıyor. 7 Ocak 1963 doğumlu olan Şiar Ali, Stockholm'e takriben 120 kilometre uzaklıktaki Korpvagen 23 802 64 Gavle adresinde ikamet ediyor. Yine bu adreste ikamet ediyor görünen Feriala Shukur'un ise Şiar Ali'nin sevgilisi olduğu öğrenildi. Şiar Ali ile İsveç devleti arasındaki bağlantıyı sağlayan isim ise Benny Gustafsson adındaki bir İsveçli. Gustafsson'un arka planda Şiar Ali üzerinden örgütün finansal meselelerinin çözümünde rol aldığı öğrenildi. Gustafsson, Rojova Dayanışma Komitesi ve Stödkomitten For Kurdistan gibi grupların kuruluşuna da yardımcı oldu. İsmi Amara olan PKK/PYD'nin İsveç'teki kadın yapılanmasının lideri ise Şükran Kaya adlı bir terör örgütü yöneticisi. Amara da, Friedhemsgatan 44, 112 40 Stockholm adresinde halen faaliyetlerine devam ediyor.


        Dağda üç yıl kaldıktan sonra örgüt faaliyetlerine Stockholm'de devam eden Zagros kod adlı Irak Süleymaniyeli terörist, PKK'nın faaliyetlerini sürdürdüğü binayı gezdirdi. Bir odada Abdullah Öcalan ve PKK'nın diğer kurucularının çerçeveli fotoğrafları da bulunuyor.


            İsveç Stockholm'deki birçok simgesel yapıya, PKK terör örgütünün sözde bayraklarının yansıtıldığı görülüyor.


            PKK/PYD, terör faaliyetlerini dernek adı altında yürütüyor.


            Şiar Ali ile İsveç devleti arasındaki bağlantıyı sağlayan isim ise Benny Gustafsson adındaki bir İsveçli.


            YENİ TERÖR YASASI 1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
            İsveç Meclisi'nde 31 Mayıs'ta kabul edilen yeni terör yasasının gelecek ayın başında yürürlüğe gireceği bildirildi. Yasaya göre, bir ülkeye yönelik terör amacıyla zarar verme ve kasıtlı suç işlemeye yönelik girişimler, terör suçu sayılabilecek. Aktif terör örgütü üyeliği esnasında eylem yaptığı kanıtlanan kişinin azami hapis cezası 6 yıldan 7 yıla çıkarıldı. Basit terör suçlarına yönelik zamanaşımı kaldırılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada NATO üyeliği başvurusu yapan İsveç'te terör cezalarının artırılmasına ilişkin yasal düzenleme çalışmasıyla ilgili olarak "Bu yasanın içeriğine bakmak lazım. Tabii uygulama da önemli. Biz İsveç ve Finlandiya'ya yazılı bir şekilde beklentilerimizi ve endişelerimizi iletmiştik. Onlardan somut bir şekilde cevap bekliyoruz" demişti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sosyal yardımlara Temmuz zammı
            Haberler Güncel Kandil-İsveç terör hattı! Stockholm’de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün inine girildi
                SON DAKİKA