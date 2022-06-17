Kandil-İsveç terör hattı! Stockholm’de faaliyet gösteren PKK/PYD terör örgütünün inine girildi

Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan sonra ABD'nin isteğiyle NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye olmak isterken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla Türkiye'den veto yiyen İsveç'in başkenti Stockholm'deki terör örgütü PKK/PYD'nin karargâhına girildi. Türkiye'nin, terör örgütüne açık desteğinden ötürü NATO'ya üye olmasına karşı çıktığı İsveç'te kapsamlı bir istihbarat çalışmasıyla bulduğumuz adreslerde çektiğimiz fotoğraflar, Stockholm'ün bir PKK/PYD ini haline geldiğini belgeliyor. Terör örgütü, farklı adreslerdeki merkezleri, NATO'ya üyelik lobisi yürüten İsveç'in Türkiye'nin tepkisinden çekinerek PKK'yı uyarması nedeniyle geçici olarak uykuya yatırdı.
Bir süreliğine faaliyetleri durdurulan merkezlerdeki örgüt yöneticileri ve mensupları tek merkez olarak İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne taşındı. Fridhemsgatan 44-46 112 40 Stockholm adresinde yer alan İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin karargâhına girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarının çerçevelenip sergilendiği bölüme de girildi ve tüm örgütsel malzemeleri görüntülendi.
PKK'nın geçici olarak kapattığı adresleri tek tek fotoğraflandı.