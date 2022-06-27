İsveç ve Finlandiya terörle kol kola! Türkiye'nin iadesini istediği PKK ve FETÖ'cü teröristlerin listesi ortaya çıktı

Türkiye, NATO'ya üyelik talepleriyle gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'da terör örgütlerine verilen desteği belge ve bilgileriyle ortaya koydu. İsveç'in PKK ve uzantılarıyla kurduğu ilişkiler fotoğraflarla tek tek tespit edilirken, her iki ülkeden bugüne kadar iadesi istenen isimlerin listesi de yeniden gündeme getirildi. Finlandiya, bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği 10'u terörden, 2'si ise diğer suçlardan arananlar olmak üzere 12 kişiyi teslim etmedi. İsveç de Türkiye'nin iadesini istediği 26'sı terör, 7'si diğer suçlardan arananlar olmak üzere 33 kişiyle ilgili dosyaya olumlu cevap vermedi.