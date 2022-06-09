İsveç gazetesinden Başbakan Andersson'a Kakabahev tepkisi: Vahşi PKK'lıyı seçti!

NATO'ya girmek isteyen İsveç'in Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt vermesi ülkedeki terör örgütü PKK yapılanmasını kızdırdı. Terör örgütü PKK üyesi ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabahev birkaç haftadır İsveç'e kan kusan ifadeler ve paylaşımlarda bulunuyor. Parlamentoda eşitlik olduğu için oyu belirleyici rol oynayan Kakabahev, dün ilginç bir şekilde İçişleri ve Adalet Bakanı Kakabahev Morgan Johansson'un lehine oy vermişti.
İsveç gazetesi Expressen, Başbakan Magdelena Andersson'un PKK'lı vekil Kakabahev'in dış politikada taviz vermek zorunda olmasına tepki gösterdi. Gazete, Andersson'un 'tehlikeli bir oyun' oynadığını dikkat çekerej, bunun hükümete çok pahalıya mal olabileceğine dikkat çekti.
Expressen'e konuşan uzmanlar Magdelena'nın oynadığı kumarın sonuçlarının ağır olabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Bu nedenle haberde, Başbakan'ın İçişleri ve Adalet Bakanı Johansson'ın tek başında düşmesine izin vermesi gerektiğine dikkat çekildi.