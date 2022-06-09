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    • 09.06.2022 23:25
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    • 09.06.2022 23:25
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    İsveç yok sana NATO! Terör örgütü destekçisi Kakabaveh, YPG/PKK'ya yardım için destek aldıklarını söyledi

    İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, "Sosyal Demokrat Partisi'nden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye destek ve yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını" söyledi. İsveç'te, PKK üyesi olan ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabahev'in İçişleri ve Adalet Bakanı Johansson'a karşın yapılan güvensizlik oylamasında Johansson'a "lehte" oy kullanması ülkeyi karıştırmıştı. İsveç gazetesi Expressen, Andersson'a ateş püskürerek ülkenin güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve 'vahşi' olarak nitelendirdiği Kakabahev ile el sıkıştığını ifade etmişti.

    Kakabaveh, PKK’ya yardım için destek aldıklarını söyledi

    Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasında hükümetten yana tavır koyduğunu belirten Kakabaveh, bunun karşılığında Sosyal Demokrat Partisi'nden terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kolu YPG-YPJ'ye yardım sözü aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

    PKK VE İSVEÇ'İN YAKIN TEMASI

    Hesabında bir görüntü paylaşan Kakabaveh, "Sosyal Demokratların YPG-YPJ'ye destek ve yardım göndermeleri için bazı garantileri aldım." sözlerini sarf etti. Konu hakkında 7 Haziran'da açıklama yapan İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson ise "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir taviz de vermedik." ifadesini kullanmıştı.

    Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

    Kakabaveh de 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

    İsveç basını, Kakabaveh'in, YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek, Johansson'un yanında yer aldığını yazmıştı.

    SOSYAL DEMOKRAT PARTİ İLE KAKABAVEH ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

    İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

        349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

        Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

        NATO'ya girmek isteyen İsveç'in Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt vermesi ülkedeki terör örgütü PKK yapılanmasını kızdırdı. Terör örgütü PKK üyesi ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabahev birkaç haftadır İsveç'e kan kusan ifadeler ve paylaşımlarda bulunuyor. Parlamentoda eşitlik olduğu için oyu belirleyici rol oynayan Kakabahev, dün ilginç bir şekilde İçişleri ve Adalet Bakanı Kakabahev Morgan Johansson'un lehine oy vermişti.

        İsveç gazetesi Expressen, Başbakan Magdelena Andersson'un PKK'lı vekil Kakabahev'in dış politikada taviz vermek zorunda olmasına tepki gösterdi. Gazete, Andersson'un 'tehlikeli bir oyun' oynadığını dikkat çekerej, bunun hükümete çok pahalıya mal olabileceğine dikkat çekti.

        Expressen'e konuşan uzmanlar Magdelena'nın oynadığı kumarın sonuçlarının ağır olabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Bu nedenle haberde, Başbakan'ın İçişleri ve Adalet Bakanı Johansson'ın tek başında düşmesine izin vermesi gerektiğine dikkat çekildi.

            Johansson'u kurtarmaya çalışan Andersson genel olarak tepki topluyor. Expressen, PKK'lı vehil Amineh Kakabahev'i 'siyasi vahşi' olarak niteleyip yeniden müzakerelere başlamayı seçmesine de sert tepki gösterdi. Ülkede bu inişli çıkış nedeniyle bir kaos ortamının yaşandığına dikkat çekilirken, aynı zamanda bu durumun NATO ilişkileriyle alakalı olarak Türkiye ile olan ilişkilere de zarar verileceğinden bahsedildi.

            Aynı zamanda Türkiye ile olan NATO meselesinde İsveç, ABD'den medet umuyor. Andersson'un Kakabahev ile yaptığı anlşamının hızlı katılım fırsatına engel sağlayacağından bahsedilirkrne, "Belki ABD İsveç'in imdadına yetişir" dedi. Gelecek hafta yapılacak İsveç'te yapılacak olan seçimler, 100 gün sonra sandığa gidecek olan hükümet için çok büyük öneme sahip. Sosyal Demokratların en büyük vaatlerinden biri emekli vatandaşlarına yapacağı ek yardımlar. Bu nedenle de Kakabahev'in oyu yine kritik bir öneme sahip.

            Basına açıklama yapan Kakabahev, kendilerine verilen sözlerine tutulmadığını ifade ederek İsveç'teki gidişattan mutlu olmadığını söylemişti. Kakabahev, "Eğer anlaşmaya uymazlarsa ben de önemli oylamalarda desteğimi çekeceğim" demişti. Sosyal medya platformu Instagram'dan da nefret kusmaya devam eden vekil "İsveç, her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın taleplerine ve açıklamalarına boyun eğiyor. Magdelena Andersson'un ve parlamentonun benim ve birçok özgürlük savaşçısının Türkiye'ye iadesi konusunda Büyükelçilik ve Türkiye'nin taleplerini göz ardı etmemeleri resmen bir skandal. Hatalı davranıyorlar." demişti.

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            Etnospor
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